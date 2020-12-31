Türkiye'nin ilk karantina hastanesinden yeni haber: 'Gri poliklinikte günlük hasta sayısı 200'lere kadar düştü'

'Türkiye'nin ilk karantina hastanesi' olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yeni haberler geldi. Başhekim Prof. Dr. Rahmi Kılıç, "Gri poliklinikte günlük 900-1000 hasta varken, şu anda 200-300'ler safhasına kadar düştü" dedi.

'Türkiye'nin ilk karantina hastanesi' olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

"Sağlık personeli yoruldu, sürekli Kovid ile mücadelede yine ön saflardayız, bıkmadan mücadele ediyoruz" diyen Kılıç, şöyle devam etti:

"İsteğimiz artık daha çok maske mesafeye dikkat edilmesi, halkımızın daha dikkatli olması, Kovid ile mücadeleye mutlaka katkısı olacaktır. Sağlık personeli çocuğundan ayrı, anne babasından ayrı sarılamıyor. Bunlar bizim için çok önemli şeyler. Artık biz de normal çalışma düzenimize dönmek istiyoruz. İnşallah bu mücadele başarılı olduğunda buna döneceğiz."

Prof. Dr. Kılıç, son kısıtlamalar ile birlikte yatan hasta sayılarının yüzde 30 oranında düştüğünü kaydetti. "Gri poliklinikte günlük 900-1000 hasta varken, şu anda 200-300'ler safhasına kadar düştü" bilgisini veren Kılıç, şunları kaydetti: