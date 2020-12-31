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    Devlet Bahçeli

    Bahçeli: Canilerin tıpış tıpış serbest kalacağı bir dünya, bir Türkiye yoktur

    © AA
    Türkiye
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine atıfla "Patır patır cinayet işleyen katilleri azmettiren, bunlara yardım ve yataklık yapan canilerin tıpış tıpış serbest kalacağı bir dünya, bir Türkiye yoktur" ifadesini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA
    Kılıçdaroğlu, AİHM'in Demirtaş kararıyla ilgili konuştu: Tıpış tıpış uygulayacaklar
    MHP Genel Başkanı Devlet BahçeliAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili verdiği tahliye kararına yöneltilen tepkilere karşı "Tıpış tıpış uygulayacaklar" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

    Kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulunan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine atıfla "Bir teröristin tutuklu bulunduğu cezaevinden tıpış tıpış çıkarılacağını söyleyen kimliksiz garabetler, 2020’de provokasyonlarına hız verseler de milli gönüllerde kaybetmişler, milli gelecekte tesirsiz bir gölgeden farksız olacaklarını şimdiden belgeleyip belli etmişlerdir" dedi.

    Bahçeli, devamında şunları söyledi:

    • "Patır patır cinayet işleyen katilleri azmettiren, bunlara yardım ve yataklık yapan canilerin tıpış tıpış serbest kalacağı bir dünya, bir Türkiye yoktur. 2020’nin karanlığında sonuç alamayanların, 2021’in umut ve huzur ikliminde başlarını kaldırmaları ham bir hayaldir."

    Sağlar'a tepki: Bu dil ayıplı ve sakıncalı bir dildir

    Bahçeli, "Türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var" ifadesiyle tepki çeken CHP'li Fikri Sağlar'ı da eleştirdi.

    "Tahammülsüz, saygısız ve despot bir siyaset kulvarından sivrilip ön plana çıkanların milli ve manevi değerlerimizle kavgaya tutuşmaları ülkemize çok şey kaybettirmiştir" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

    • "Nitekim başörtüsü veya türban üzerinden yeni bir kutuplaşma sayfası açmayı planlayanlar yeniden sahnededir. Türbanı irticai faaliyetlerin üniforması gören, türbanlı bir hakimin adaletinden kuşku duyan zatın ve onun gibi düşünen zevatın ne demokrasiyle, ne inançlara saygıyla, ne de insanlık onuruna bağlılıkla ilgileri vardır. Bu dil ayıplı ve sakıncalı bir dildir.
    • Millete rağmen siyaset yapmayı amaç görenler, milli ve manevi emanetlerle kıyasıya hesaplaşmayı hedefleyenler Türkiye’nin sırtındaki habis kamburdur. Hala başörtüsüne husumet duyanların insan ve inanç haklarına faşizmin ve totalitarizmin prizmasından baktıkları çok açıktır."

    'Devayım diyenler, sadece cefadır, sefalettir'

    Bahçeli, söz konusu paylaşımlarında kayyum uygulamasını eleştirenlere de yüklendi. DEVA Partisi'ni kastederek "Ayrıca PKK ağzıyla konuşup siyasete kayyum atanmasını eleştiren zavallıların mesaj verdikleri merkezler, denetimine girdikleri melanet çevreler terörizmin ve Türk düşmanlığının ana kaynağıdır. Bölücü terör örgütünün amigoluğuna heveslenenlerin deva iddiası boşuna bir emektir" diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı

    • "Kayyum ülkesi olmaktan şikayet etmek, şehitlerimize, milletimize, güvenlik ve beka haysiyetimize düpedüz hakarettir. Bu hakaret işbirlikçi sahiplerine aynen dönmüş, milletimiz sinsi siyaset faillerini isabetle tespit etmiştir. Devayım diyenler, sadece cefadır, sefalettir."

    'Artık kadınlarımız ölmesin, masumlara kıyılmasın, çocuklar ağlamasın, geleceğimiz kararmasın'​

    İstanbul'un Maltepe ilçesinde Kemal Ayyıldız tarafından boğazı kesilerek öldürülen ve cesedi yakılmaya çalışan Aylin Sözer'i de anımsatan Bahçeli, "Bu yılın son günlerinde İstanbul Maltepe’de hunhar bir şekilde katledilen ve rahmetle andığımız Aylin Sözer kardeşimiz milletimizde büyük bir üzüntüye neden olmuştur" dedi.

    Bahçeli, "Artık kadınlarımız ölmesin, masumlara kıyılmasın, çocuklar ağlamasın, geleceğimiz kararmasın" çağrısında bulundu.

    'Her insanımızın şikayet ve sitemine sahne olan 2020 yılı bugün itibariyle son buluyor'

    Geride kalan 2020 yılı için yaptığı genel değerlendirmede ise "Pek çok badirenin yaşandığı, yine birçok sarsıcı ve sorunlu olayın vasat bulduğu, aynı şekilde her insanımızın şikâyet ve sitemine sahne olan 2020 yılı bugün itibariyle son buluyor. Takvim yapraklarından kopan yıllara (hafızalardan çıkmayacak) bir yenisi daha ekleniyor" ifadesini kullanan Bahçeli, şunları söyledi:

    • "2020 yılının muhasebesi elbette kapsamlı yapılacaktır. Bugünün tarihi yazıldığında 2020’nin ağırlığı, acılığı ve insanlık mizanına yaptığı menfi baskısı tüm çarpıcılığıyla gözler önüne serilecektir. Geride kalan 365 günlük sürede neredeyse yaşanmadık bir şey de kalmamıştır.
    • Kıtaları saran, coğrafyaları kuşatan, ülkeleri çembere alan, insan ve toplum sağlığını üst düzeyde tehdit eden bir virüs 2020’ye damga vurmuştur. İnsanlık büyük bir salgınla savaşa tutuşmuştur. Vuhan’da ortaya çıkan Kovid-19, kademe kademe dünya geneline yayılmıştır.
    • 2020 yılında insanlık vahim bir hastalığa yakalanmış, doğal afetler, terör saldırıları, ekonomik yıkımlar, sosyal huzursuzluklar, asimetrik mücadeleler, ticaret anlaşmazlıkları, bölgesel çatışmalar, küresel siyasi cepheleşmeler neredeyse yılın tamamına hâkimiyet kurmuştur.
    • Bu yıl içinde huzur, refah ve istikrar mumla aranmıştır. Bütün olumsuzluklara rağmen 2020’de Türkiye istikrarla temellendirdiği diriliş ve yükseliş ruhunu muhafaza etmiş, mesela Kovid-19 hastalığına karşı hayranlık uyandıran bir mücadeleyle direniş göstermiştir.
    • İnsanı merkezine alan medeniyet ölçülerimiz sosyal devlet anlayışının ilkeleriyle yekvücut olurken, devlet-millet dayanışması zirve düzeyde tecelli etmiş, salgının toplumsal ve ekonomik tahribatları en aza çekilmiştir. Dürüst insanlar bu gerçeği teyit ve itiraf edecektir.
    • Aşı konusundan tartışmaları kamçılayıp güvensizliği körüklemek isteyenler Kovid-19’un mutasyona uğramış siyasi türevleridir. Bunlar acınacak haldedir. Milletimizde kuşku ve tereddüt uyandırmak, yalanı ve yozlaşmayı servis etmek ahlak ve vicdan krizidir."
    Etiketler:
    Tahliye, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, HDP, Selahattin Demirtaş, Devlet Bahçeli, MHP
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