Pınar Gültekin'in babası: Bana 'Vazgeç' diyen CHP'li Süleyman Girgin'dir

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, kendisini telefonla arayarak "Davadan vazgeç" diyen kişinin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Kendisini "Davadan vazgeç" diye arayan CHP'linin Süleyman Girgin olduğunu ileri süren Gültekin, şunları söyledi: