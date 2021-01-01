Erdoğan'dan CHP'li Sağlar'ın 'türbanlı hakim' açıklamasına tepki: Bu zat artık bu çağda yaşamıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

- 2020 sadece bizler için değil tüm insanlık için gerçekten yoğun bir yıl oldu ve tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu.

- 3 milyon aşı geldi, belirlenen takvim ilerleyecek.

- Hedefimiz Çin'den 50 milyon aşı. Almanya'dan bir o kadar daha aşı gelmesi söz konusu. Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim meselesi de söz konusu. Bu konuda TÜBİTAK çalışmasını sürdürüyor. Olumlu gelişmeler var. Aynı şekilde Rusya ile yaptığımız bir çalışma var. Türkiye'nin kendi çalışmaları var. BionTech ile TÜBİTAK başkanımız Uğur Bey ile görüşüyor. Takvim belli olacak, ona göre adımlar atılacak. Diğer konuda ise Sağlık Bakanlığımız açıklamaları yapıyor. 14 gün 14 gün şeklinde filan daha çok bu süreç devam ediyor. Bu süreç bazen yerine göre de değişiklik arz edebiliyor. 7 gün de olabiliyor ama doktorlarımızın tavsiyesi 14 gündür. Başka ilaçlar da tavsiye ediliyor. Bu ilaçlarla süreç daha da hızlanabilir.

- TUBİTAK çalışmayı sürdürüyor, olumlu gelişmeler var

- Temennimiz odur ki alınan tedbirler sayesinde inşallah 2021 yılı bir düşüş yılı olacaktır.

- (CHP'li Fikri Sağlar'ın 'Türbanlı hakim' sözü): CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansıması. Başörtülü olan hakim olamaz diye bir şart yok. Bu zat artık bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kaldı.

- (Sözcü Gazetesi'nin Ayasofya haberi) Ben Sözcü gazetesi okumuyorum. Kimse de para verip almasın.

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