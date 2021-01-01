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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: İmamoğlu, İstanbul'un böğrüne saplanan ihanet hançerini çıkarmak istiyor

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    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "En yetkili kişi tarafından “Biz İstanbul'a ihanet ettik” cümlesi kullanıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un böğrüne saplanan ihanet hançerini çıkarmak istiyor. Lütfen belediye başkanlarımıza engel olmayın ve kentlere hizmet etsinler" dedi.

    Eminönü-Alibeyköy Tramvayı'nın Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle hizmete girdi.

    ​Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada, Akşener'in konuşmasındaki "İstanbul'un, Türkiye'de yaşayan tüm kadınlar için yaşanabilir, nefes aldıkları bir kent olmasını sağlamanızı istiyorum." sözlerine ithafen, bu talebin çalışma arkadaşları tarafından emir olarak telakki edileceğini söyledi. 

    Yeri geldiğinde kadınlar için çok güzel sözler edildiğini, inançlarında da öyle olduğunu, cennetin anaların ayakları altında olduğunun da bilindiğini belirten Kılıçdaroğlu, "O zaman kadına yönelik şiddet neden? Neden öldürülüyor kadınlar? Neden şiddete uğruyor kadınlar?" ifadelerini kullandı.

    © Fotoğraf : İBB TV
    İmamoğlu'ndan Olay TV açıklaması: Ben ortak olsam muhtemelen kanal kapanmazdı

    "Belki toplum olarak eğitilmemiz lazım. Hırslarımıza, öfkelerimize biraz gem vurmamız lazım." diyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye aslında dünyanın en güzel ülkesi. O güzel yerlerden birisi şurada, beraberiz burada, Haliç'in kıyısındayız. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'da Haliç'teyiz. Dünyanın en güzel merkezlerinden birisindeyiz. Bu güzel merkezde hepimiz barış içinde yaşayabiliriz. Kavgasız yaşayabiliriz. Düşüncelerimiz farklı olabilir. Kimliklerimiz farklı olabilir. İnançlarımız farklı olabilir. Yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama bayrağımız bir, vatanımız bir. Beraber huzur içinde yaşayabiliriz." şeklinde 

    konuştu.  

    'Siz Millet İttifakı'nın belediye başkanısınız'

    CHP'li belediye başkanlarına, "Siz CHP'nin değil, Millet İttifakı'nın belediye başkanısınız." dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: 

    "Bunu rahatlıkla ifade ediyorum. Neden? Onlar eğrisi doğrusuyla bir mirası devraldılar. İstanbul'u Ankara'yı yönetiyorlar, diğer 11 büyükşehirde yönetiyorlar arkadaşlarımız. Onlara söylediğim şuydu; 'Asla şikayet etmeyeceksiniz.' Engel çıkaracaklar doğru. Dünyanın engelini çıkarıyorlar o da doğru. Ama belediye başkanları bütün engelleri aşma azim ve kararlılığını göstereceklerdir. Bu azim ve kararlılığı gösterenlerden birisi de karşımızda oturan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız." 

    Belediye başkanlarının düşük faizle kredi bulduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nın belediye başkanları, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin aldığı faiz oranlarının, borç alırken ödeyeceği faiz oranının altında bir faizle kredi buluyorlar. Çünkü güven duyuluyor, çünkü şeffaf, çünkü her şey açık. Dolayısıyla bu güvenin sürdürülmesi çok önemli ve bu güveni arkadaşlarımız sürdüreceklerdir. Ben buna kesinlikle inanıyorum." dedi.

    Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının tüm ihaleleri kamuya açık yapmalarının, her kuruşun hesabını vermelerinin, belirli aralıklarla toplumu bilgilendirmelerinin çok önemli ve değerli olduğunu belirtti.

    Merkezi hükümetten belediyelere yönelik eleştirilerin de zaman zaman geldiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, her eleştiriyi dikkate almak gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

    "Bir yanlış varsa toplumun o çerçevede bilgilendirilmesi lazım ama ben merkezi hükümetten şunu beklerim: İstanbul'a ihanet edildiği söylendi, en yetkili kişi tarafından, 'Biz İstanbul'a ihanet ettik' cümlesi kullanıldı. Şimdi ben şunu ifade etmek isterim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, İstanbul'un bağrına saplanan o ihanet hançerini çekip çıkartmak istiyor. Dolayısıyla merkezi hükümetten şunu bekliyorum; lütfen belediye başkanlarımıza hiçbir engel çıkarmayın, bırakın onlar kente hizmet etsinler. Daha da önemlisi, İstanbul bir beton ormanına dönüştü. Hak etmiyor İstanbul bir beton ormanını... Yeşillik görmek istiyoruz. Bazı belediyelerde kişi başına düşen yeşil alan sayısı 1 metre. Normalde 14-15 metre olması lazım. Peki, burada yaşayan insanların camdan bakınca bir ağaç görmeye hakları yok mu? Bir kuş görmeye hakları yok mu? Temiz bir hava görmeye hakları yok mu? Kent düzelecek. Yaşanabilir bir kent yapılacak. İstanbul'da diğer yerlerde ve beton ormanından doğal ormana doğru, ağaca doğru, çiçeğe doğru, bütün yaşayan canlılar için kent yaşanabilir olmak zorunda. Bu yapılacak. Dolayısıyla merkezi yönetim engel çıkarmadığı takdirde daha hızlı yapılacak. Engel çıkarılırsa yine yapılacak. Hiçbir engel ağacı ve doğayı sevmemize engel olmamalı".

    'Güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz'

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çocukların parklarda oynaması ve temiz havada olması gerektiğini belirterek, "Bütün çocuklarımız güzel bir ortamda yaşamlarını sürdürmeliler ve anneler de çocuklarını, 'Çocuğum, kızım, oğlum akşam eve huzur içinde dönecek. Parkında oynuyor arkadaşlarıyla beraber.' diyebilecek." ifadelerini kullandı.

    İstanbul'a bugün yağmur yağdığı için büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, çiftçinin de yağmur beklediğini anlattı. Güneşin yağmurla birlikte daha güzel olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, toprağın bereketi için yağmura ihtiyaç olduğunu söyledi.

    "Belediyeler liyakat sistemi dediğimiz olguya büyük önem veriyorlar. İşin ehlini oraya getirerek o iş en kolay, en pratik, en düşük maliyetle ve en güvenceli şekilde nasıl sonuçlanabilir bunun çabası içindeler." diyen Kılıçdaroğlu, "Bu da çok önemli bir şey. Çünkü liyakat dediğimiz olay aslında devletin temelini oluşturur çünkü bu aynı zamanda adalet demek. Adaleti de sağlamış oluyoruz. İşin ehlini getirdiğiniz zaman orada savurganlık bitmiş oluyor, zaman kazanmış oluyoruz, işler daha güzel yapılmış oluyor, işler güvenceli bir şekilde yerine getirilmiş oluyor." şeklinde konuştu. 

    Daveti için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Sizin başarınız hepimizin ortak başarısı olacaktır. Millet ittifakının ortak başarısı olacaktır. Biz Millet İttifakı olarak kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz, kavgasız yaşamak istiyoruz. Birlikte kavgasız, huzur içinde, gelişmiş bir Türkiye, büyüyen bir Türkiye, güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Bu inşa faaliyetine belediye başkanlarımız bu tür yatırımlarla katılacaklar. Bizler de demokrasi açısından bunu inşa etmeye çalışacağız." dedi.

    Etiketler:
    İstanbul, CHP, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu
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