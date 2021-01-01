4 ay önce 'Ben bir yerden aşağı atlamam, biri atmıştır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Dört ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ben bir yerden atlamam, hakkımı arayın” diye yazan 17 yaşındaki Feyza Nur Saydam, şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Gaziantep’e bağlı İbrahimli Atatürk Mahallesi’ndeki Camcıoğlu sitesinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, Feyza Nur Saydam (17) isimli genç kız, 7’nci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Saydam’ın dört ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana bir gün ulaşılamazsa kaçmamışımdır kaybedilmişimdir, ben bir yerden aşağı atlamam Allah korkum var benim ama biri atmıştır, uyuşturucu kullanmam zorla verilmiştir. Bir gün hashtaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam, hakkımı arayın" dediği ortaya çıktı.

Bana bir gün ulaşılamazsa kaçmamışımdır kaybedilmişimdir, ben bir yerden aşağı atlamam Allah korkum var benim ama biri atmıştır, uyuşturucu kullanmam zorla verilmiştir. Bir gün hashtaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam, hakkımı arayın. #duygusuzolma — Feyza Nur Saydam (@feyzasaydamm) August 17, 2020

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