Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan’a 'vitrin mankeni' yanıtı: Bir kadına bundan daha ağır hakaret edilemez

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Vitrin mankeni gibi başörtülü kadınları yanına alarak vatandaşı kandırdığı' yönündeki sözlerine ilişkin “Bir kadına bundan daha ağır hakaret edilemez. Ne demek vitrin mankeni? Dönüp bir kendisine baksın bakalım. Ben Erdoğan’ın bütün başı örtülü kadınlardan açık ve net özür dilemesini bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Fikri Sağlar'ın “Türban” açıklamalarına yanıt verdiği konuşmasında CHP'ye sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, “Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor, geçti o işler” dedi.

'Bütün başörtülü kadınlardan özür dilemeli'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın “Vitrin mankeni” sözlerine "Biraz da sesini kes ya. İnsanlara hakaret etmekten vazgeç" diyerek tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Bir kadına bundan daha ağır hakaret edilmez. Doğru değil yani. Ne demek ya vitrin mankeni? Dönüp bir kendisine baksın bakalım. İnsan gerçekten üzülüyor. O koltuğun, hakkını ver sen. Oturduğu koltukla millete vatandaşa, başını açana, başını kapatana her türlü hakareti yapabiliyor. Ne demek ya vitrin mankeni? Kendi partisinden olursa hiçbir sorun yok, başka bir partiden olursa vitrin mankeni. Hangi akılla hangi mantıkla bunu söylüyor? Hangi bilgiyle, hangi birikimle bunu söylüyor? Ben Erdoğan’ın bütün başı örtülü kadınlardan açık ve net özür dilemesini bekliyorum. Yazıktır günahtır ya. Toplumu ayrıştırmak, toplumu kavga eder hale getirmek yetmedi mi arkadaş. Biraz da sesini kes ya. İnsanlara hakaret etmekten vazgeç, senden yana olan herkes çok iyi karşında olan düşman. Ne düşmanı ya? Bu ülkede yaşıyoruz beraber yaşıyoruz ya. Başı açık başı kapalı kadını erkeği yaşlısı genci beraber yaşıyoruz. Bırakın ya 2021’in birinci günü milletin yüzü gülsün bari. Gerçekten acıyorum Allah akıl fikir versin buna.”

Kaftancıoğlu: Kadınlar kendisine güle güle diyecek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Erdoğan'a "Sembolik diyerek kendi partisindeki kadınları aşağılayan Erdoğan #VitrinMankeni diyerek başta PM üyemiz Sevgi Kılıç ve il yöneticimiz K. Celayir olmak üzere tüm kadınları aşağılamıştır. Çok yakında meydanlarda yuhalattığı ve aşağıladığı bütün kadınlar kendisine güle güle diyecek" diyerek tepki gösterdi.

CHP PM Üyesi Avukat Kılıç: Sözümüz söz, kadınlar eşit haklara sahip olacak

Öte yandan, CHP PM Üyesi Avukat Sevgi Kılıç da Erdoğan'ın bu sözlerine tepki gösterdi.

Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan'a şu sözlerle seslendi: "Sayın Ak Parti Genel Başkanının bana vitrin mankeni demek suretiyle biz kadınlara yapmış olduğu hakareti şiddetle kınıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollarından gelen bir Parti Meclisi Üyesi olarak bir kez daha söylüyorum; İlk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında inanç, etnik köken, kılık kıyafet veya başka hiçbir ayrım olmadan kadınlar toplumun her alanında eşit haklara sahip olacak ve toplumsal barış sağlanacak. Sözümüz söz!"

İlk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında inanç, etnik köken, kılık kıyafet veya başka hiçbir ayrım olmadan kadınlar toplumun her alanında eşit haklara sahip olacak ve toplumsal barış sağlanacak. Sözümüz söz! — Sevgi KILIÇ (@avsevgikilic) January 1, 2021

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