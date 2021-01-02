Altun'dan başörtüsü paylaşımı: Milletimiz sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından CHP'ye gönderme yaparak "Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir. Milletimiz irfan sahibidir. Hafızası diridir. Sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de..." dedi.

Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiyye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir.

Milletimiz irfan sahibidir.

Hafızası diridir.

Sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de! pic.twitter.com/f5ZWhqHgIE — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 1, 2021

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