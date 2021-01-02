ATV’nin yeni dizisi Akıncı’dan ilginç diyalog: Ben NATO üyesi değilim

Atv'de yayınlanmaya başlanan 'Akıncı' isimli dizinin 1. bölümünde yer alan bir sahne gündeme oturdu.
Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı dizide 'Akıncı' rolüyle başrolde oynayan Şükrü Özyıldız'ın repliği sosyal medyada dikkat çekti.
Dizide Türkiye'nin NATO üyesi olması nedeniyle için çatışmaya girmesini istemeyen arkadaşına dizi karakteri, "Ben NATO üyesi değilim" yanıtı verdi.
"Ben NATO üyesi değilim..." #Akıncı @akinciatvdizi pic.twitter.com/pG2kqGQvWM— atv (@atvcomtr) January 1, 2021
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