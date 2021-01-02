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    Ertuğrul Özkök: Bazı tipleri televizyonda canlı yayına katiyen çıkarmamak gerekiyor

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    Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 'bazı tiplerin televizyonda canlı yayına katiyen çıkarılmaması gerektiğini' söyledi. Özkök, "Yanlış anlamayın 'Canlı yayına' diyorum. Çünkü bazen öyle bir laf ediyorlar ki. Bir çuval inciri berbat ediyorlar. Kabuk tutmuş, iyileşmeye başlamış bütün yaralar yeniden açılıyor" dedi.

    Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 'Fikri kardeşim başörtüsü flama da, kimin flaması' başlığıyla yayımlanan yazısında CHP'li Fikri Sağlar'ın "Türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var" şeklindeki ifadesiyle başlayan tartışmaları değerlendirdi.

    "Önceki gün şunu artık iyice anladım. Bu ülkenin iyiye gitmesi için, şu Allah’ın belası kutuplaşmadan kurtulması için, Allah rızası için bazı tipleri televizyonda canlı yayına katiyen çıkarmamak gerekiyor" diyen Özkök, şöyle devam etti:

    "Yanlış anlamayın 'Canlı yayına' diyorum...

    Çünkü bazen öyle bir laf ediyorlar ki...

    Bir çuval inciri berbat ediyorlar...

    Kabuk tutmuş, iyileşmeye başlamış bütün yaralar yeniden açılıyor...

    Alın işte Fikri Sağlar’ın yumurtladığı lafa bakın...

    Yahu arkadaş...

    Bu ülkede artık bir başörtüsü sorunu mu kaldı...

    Bir zamanlar, senin kafandakilerin yarattığı bir sorunun ceremesini bütün bir laik kesim çekti yahu...

    Hâlâ mı anlamıyorsun...

    Neymiş başörtüsü siyasal flamaymış...

    İyi tamam bir zamanlar hepimiz ettik o aptal lafları...

    Geçti gitti...

    Halletti bu ülke o sorununu...

    CHP de halletti...

    Başörtülü kızlar, kadınlar artık üniversiteye gidiyor...

    Çalışıyorlar...

    Toplumsal hayatın her yerinde varlar...

    Hatta küçümsenmeyecek bir bölümü muhalefete bile geçti...

    Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim...

    Fikri Sağlar öyle de, ya AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in sözleri...

    O da hazır fırsat bu fırsattır deyip yine bütün CHP’ye yükleniyor...

    Ömer kardeşim...

    Maalesef senin cevabın da eski Türkiye kokuyor.

    Bugün CHP mitinglerinde ne kadar çok başörtülü kadın var hiç görmüyor musun...

    Muhalif muhafazakâr partilerde çok sayıda başörtülü kadın fiilen çalışıyor...

    Başörtüsü artık hiçbir siyasi hareketin arka bahçesi, flaması değil...

    Başı örtülü ve başı açık kadınlar bütün partilerin saflarında yan yana artık...

    Bu çok da iyi bir şey...

    Herkese, hepimize sesleniyorum...

    Bırakalım Allah aşkına artık kadının başındaki örtüyü oradan buradan çekiştirmeyi...

    Kadın üzerinden böyle demode erkek politikaları yapmak kimseye yarar sağlamıyor....

    Emin olun oy da getirmiyor."

    Etiketler:
    Türban, baş örtüsü, Televizyon, canlı yayın, Fikri Sağlar, CHP, Ertuğrul Özkök, Hürriyet gazetesi
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