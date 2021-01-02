Çelik: İnanç ve özgürlük temelinde samimiyetleri her sınandığında sınıfta kalmış zihniyet, 'siyasi takiyye' peşinde

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kişisel Twitter hesabında muhalefet partilerine yönelik olarak birtakım eleştirilerde bulundu.
"Cumhurbaşkanımızın, kadınlara yönelik tacizler ve başörtüsü istismarcılığı ekseninde CHP’nin gerçek yüzünü ifşa etmesi, suret-i haktan görünmeye çalışan muhalefeti 'ittifak halinde' rahatsız etmiş" diyen Çelik, şöyle devam etti:
- "Cumhurbaşkanımız kadına karşı ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele ederken, vesayetin hizmetkarı olanlar, bugün demokrasi oyunu oynuyorlar. Ama her siyasi krizde kafalarının gerisindeki Yassıada zihniyeti bütün yasakçı haliyle ortaya çıkıyor.
Bugün sözde kadın hakları savunuculuğuna soyunan muhalefetin, daha düne kadar kadınlarımızın kılık kıyafetlerine yasak getirilmesine, geçtiğimiz günlerde bir CHP’linin başörtülü kadınlara barbarca saldırmasına sustuğu bilinmektedir. Geçmişleri neyse bugünleri de o. pic.twitter.com/Niewp13N9N— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 2, 2021
- Bugün sözde kadın hakları savunuculuğuna soyunan muhalefetin, daha düne kadar kadınlarımızın kılık kıyafetlerine yasak getirilmesine, geçtiğimiz günlerde bir CHP’linin başörtülü kadınlara barbarca saldırmasına sustuğu bilinmektedir. Geçmişleri neyse bugünleri de o.
- Demokrasiyi ve demokratik kazanımları siyasi oyun haline getirebileceğini zanneden CHP siyaseti, 'iktidarı seçimle veya seçimsiz götüreceğiz' diyenlere ses çıkarmamış, teröre destek veren yancılarına dair üç maymunu oynamaya devam etmiştir.
- İnanç ve özgürlük temelinde samimiyetleri her sınandığında sınıfta kalmış zihniyet, 'siyasi takiyye' peşindedir! Cumhurbaşkanımız iki yüzlülüklerini gösterdiğinde ittifak halinde ayaklanıp, sözde kadın hakları savunuculuğuna soyundular."
İnanç ve özgürlük temelinde samimiyetleri her sınandığında sınıfta kalmış zihniyet, “siyasi takiyye” peşindedir! Cumhurbaşkanımız iki yüzlülüklerini gösterdiğinde ittifak halinde ayaklanıp, sözde kadın hakları savunuculuğuna soyundular.— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 2, 2021
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