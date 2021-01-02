Çelik: İnanç ve özgürlük temelinde samimiyetleri her sınandığında sınıfta kalmış zihniyet, 'siyasi takiyye' peşinde

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP ve İYİ Parti'ye yönelik olarak "İnanç ve özgürlük temelinde samimiyetleri her sınandığında sınıfta kalmış zihniyet, 'siyasi takiyye' peşindedir. Cumhurbaşkanımız iki yüzlülüklerini gösterdiğinde ittifak halinde ayaklanıp, sözde kadın hakları savunuculuğuna soyundular" dedi.