MetroPOLL'den aşı anketi: Yüzde 51.5 sıcak bakıyor

MetroPOLL'ün araştırmasına göre katılımcıların 51.5'i koronavirüs aşısını yaptıracağını söylerken, yüzde 48.5'i yaptırmayacağını beyan etti.

MetroPOLL Araştırma Şirketi, katılımcılara "Koronavirüs aşısı geldiğinde yaptıracak mısınız?" sorusunun da yöneltildiği bir anket gerçekleştirdi.

Katılımcıların yüzde 51.5'i bu soruya "Evet, yaptıracağım" yanıtını verirken, "Hayır, yaptırmayacağım" diyenlerin oranı yüzde 48.5 oldu.

​Aşıyı yaptıracağını söyleyenlerin, destekledikleri siyasi partilere göre dağılımında ise şu sonuçlar çıktı:

AK Parti seçmeni: Yüzde 59.1

CHP seçmeni: Yüzde 37.2

İYİ Parti seçmeni: Yüzde 56.6

MHP seçmeni: Yüzde 57.6

HDP seçmeni: Yüzde 55.1