CHP'den Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan atamaya tepki: Rektörlük seçimlerini geri getireceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını "AKP Genel Başkanı, AKP milletvekili adayı olma vasfını liyakatin ve bilimin önünde tutmuş olacak ki Boğaziçi Üniversitesi’ne dışarıdan rektör atadı" diyerek eleştirdi.

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile AK Parti Sarıyer İlçe Teşkilatı kurucularından ve AK Parti’den İstanbul milletvekili aday adayı Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

Gökçen, açıklamasında "Boğaziçi Üniversitesi, en başarılı öğrencilerin kabul edildiği; köklü, kendine özgü gelenekleri ve kültürü olan, uluslararası alanda tanınan, Türkiye’nin gurur duyduğu bir üniversite" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Gökçen, "AKP Genel Başkanı Türkiye’nin sorunlarını çözmek yerine güzel olan her şeyi, bu ülkenin köklü kurumlarını yok etmek istediğini bir kez daha gördük" diye kayderek "AKP Genel Başkanı, AKP milletvekili adayı olma vasfını liyakatin ve bilimin önünde tutmuş olacak ki Boğaziçi Üniversitesi’ne dışarıdan rektör atadı" açıklamasında bulundu.

'Rektörlük seçimlerini geri getireceğiz, YÖK'ü kaldıracağız'

'Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrencilerin, akademik personelin ve üniversitenin tüm bileşenlerinin isteklerinin göz ardı edilerek kayyım atandığı' değerlendirmesini yapan CHP'li Gökçen, şöyle devam etti:

"Biz Türkiye’nin köklü kurumlarıyla güçlendiği, bilim ürettiği, başarılı öğrenci ve üniversiteleriyle bilindiği bir gelecek hayal ediyoruz. Sözümüz olsun AKP Genel Başkanı, bu şımarık güç gösterilerinizi tarihe gömeceğiz. YÖK’ü kaldıracağız. Rektörlük seçimlerini geri getireceğiz. Üniversitenin tüm bileşenlerini demokratik süreçlere katacağız. Köklü kurumlarımız bilim ve liyakatle anılacak. Türkiye, akademinin hızla özgürleşmesiyle konuşulacak. Boğaziçi Üniversitesi’nden ve tüm üniversitelerden kayyumları defedeceğiz."