Vedat Milor: Bir Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak son dönemde yapılan atamaların doğru olduğunu düşünmüyorum

Her yerde olduğu gibi spesifik bir toplulukta, tek bir kişiyi memnun etmek yerine o topluluğun genel memnuniyeti hedeflenmeli. Bir Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak son dönemde yapılan atamaların bu açıdan doğru olduğunu düşünmüyorum.