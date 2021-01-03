Soylu'dan Malatya’da çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama: Sosyal medya mahkemelerinden yorulduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya’da engelli bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu haberlerine ilişkin, “Olayı tüm yönleriyle adli ve güvenlik birimlerimiz tetkik ediyor ve tecavüz bulgusu yok” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Malatya’nın Arguvan ilçesi Narmikan(Yazıbaşı) Mahallesi engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğu haberleri hakkında açıklama yaptı.

Her meseleyi siyasi malzeme yapmak isteyenlerden, sosyal medya mahkemelerinden YORULDUK



Malatya’daki olayla ilgili birazdan valiliğimiz açıklama yapacak



Olayı tüm yönleriyle adli ve güvenlik

birimlerimiz tetkik ediyor ve tecavüz bulgusu yok



Ailesi var

Çocuk var

YETER ARTIK — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 2, 2021

​Soylu açıklamasında, “Her meseleyi siyasi malzeme yapmak isteyenlerden, sosyal medya mahkemelerinden yorulduk. Malatya’daki olayla ilgili birazdan valiliğimiz açıklama yapacak. Olayı tüm yönleriyle adli ve güvenlik birimlerimiz tetkik ediyor ve tecavüz bulgusu yok. Ailesi var çocuk var yeter artık” dedi.

Malatya'nın Narmikan köyünde zihinsel engelli 15-16 yaşında bir kız çocuğuna bir çok kişi tecavüz etmiş! Köy halkı olmayan "itibarlarını" korumak için susmuş, sonra birileri tecavüzcüleri saklamak ve aklamak için çaba içerisine girmiş!Emine'ye kimler kıydı?#EmineyeKimTecavüzEtti — avbegumgurel (@avbegumgurel) January 2, 2021

​Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Malatya'da yaşayan 16 yaşında bir çocuğun, istismar edildiğine ilişkin iddialar üzerine, ivedi olarak devlet koruması altına alındığını bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, 25 Aralık 2020 tarihinde aldığı ihbar üzerine kızımızın yaşadığı ikamet adresine giderek sosyal inceleme yapmıştır. Çocuğumuz ivedi olarak devlet koruması altına alınmıştır. Yine aynı gün, konuyla ilgili kolluk ve adli merciler soruşturmasına başlamıştır. Çocuğumuz kuruluş bakımında ihtiyaç duyduğu psikososyal desteği almaya devam etmektedir. Adli süreç Bakanlığımız tarafından takip edilecektir."