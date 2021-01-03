Soylu'dan Malatya’da çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama: Sosyal medya mahkemelerinden yorulduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Malatya’nın Arguvan ilçesi Narmikan(Yazıbaşı) Mahallesi engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğu haberleri hakkında açıklama yaptı.
Her meseleyi siyasi malzeme yapmak isteyenlerden, sosyal medya mahkemelerinden YORULDUK— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 2, 2021
Malatya’daki olayla ilgili birazdan valiliğimiz açıklama yapacak
Olayı tüm yönleriyle adli ve güvenlik
birimlerimiz tetkik ediyor ve tecavüz bulgusu yok
Ailesi var
Çocuk var
YETER ARTIK
Soylu açıklamasında, “Her meseleyi siyasi malzeme yapmak isteyenlerden, sosyal medya mahkemelerinden yorulduk. Malatya’daki olayla ilgili birazdan valiliğimiz açıklama yapacak. Olayı tüm yönleriyle adli ve güvenlik birimlerimiz tetkik ediyor ve tecavüz bulgusu yok. Ailesi var çocuk var yeter artık” dedi.
Malatya'nın Narmikan köyünde zihinsel engelli 15-16 yaşında bir kız çocuğuna bir çok kişi tecavüz etmiş! Köy halkı olmayan "itibarlarını" korumak için susmuş, sonra birileri tecavüzcüleri saklamak ve aklamak için çaba içerisine girmiş!Emine'ye kimler kıydı?#EmineyeKimTecavüzEtti— avbegumgurel (@avbegumgurel) January 2, 2021
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Malatya'da yaşayan 16 yaşında bir çocuğun, istismar edildiğine ilişkin iddialar üzerine, ivedi olarak devlet koruması altına alındığını bildirdi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, 25 Aralık 2020 tarihinde aldığı ihbar üzerine kızımızın yaşadığı ikamet adresine giderek sosyal inceleme yapmıştır. Çocuğumuz ivedi olarak devlet koruması altına alınmıştır. Yine aynı gün, konuyla ilgili kolluk ve adli merciler soruşturmasına başlamıştır. Çocuğumuz kuruluş bakımında ihtiyaç duyduğu psikososyal desteği almaya devam etmektedir. Adli süreç Bakanlığımız tarafından takip edilecektir."
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