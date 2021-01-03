İmamoğlu'ndan AK Parti'ye 'tramvay' yanıtı: Anlıyorum, kıskanıyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu ile Beylikdüzü'nde bazı noktalara ziyaret gerçekleştirdi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na, "Dün yeni yıla açılışla girmiştiniz. Ankara'dan da yansımaları oldu AK Parti tarafından. Açılışını yaptığınız tramvay hattı tartışma konusu, 'Biz yaptık' diyorlar. Siz, ne dersiniz bu açıklamalara" sorusu yöneltildi.

Kılıçdaroğlu, "Buna güzel cevap verilir yani. Atılmış bir pas, artık bunu gole çevirmen lazım" diyerek sözü İmamoğlu'na verdi.

T24'ün haberine göre, Kılıçdaroğlu'ndan sözü alan İmamoğlu, soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Öncelikle, 'Biz yaptık' anlayışına gelmiş olmaları sevindirici. Gerçekten biz yaptık. Çünkü, 16 milyon İstanbullu yaptı. Haklılar. İstanbullu olanlar bunu keyifle söyleyebilirler; ister AK Partili olsun, ister diğer partilerden olsun, ister CHP'li, İYİ Partili olsun. Ama bu proje özelinde şunu söyleyelim: Yüzde 55'e yakınını biz yaptık. Bizden önceki dönemde de yapılan bir bölümü de var. 2016'da temelini attılar, projeyi başlattılar, '2018'de bitireceğiz' dediler; bitiremediler. Geldiğimizde durmuş bir proje aldık. Bahsettiğim yüzde 55'lik kısmını, yaklaşık 1 yılı biraz aşkın bir sürede pırıl pırıl bir şekilde yapıp, İstanbullulara kazandırdık. Alkışlamalılar. Biz, nasıl bizden önce yapılan doğru işleri alkışlıyorsak, alkışlamayı öğrenmeliler ve alışmalılar. Çünkü, bundan sonra alkışlayacakları çok daha güzel işler yapacağız. Bu hattın içerisinde, gerçekten ciddi, kritik, teknik sorunları da biz çözdük. 2000'e yakın kazık çakılmış bir hatta dönüştü burası. Yanlış yapılmış 1,3 kilometresini tekrardan söküp, yıkıp, yeniden yapmak zorunda kaldık. Bu yönüyle bütün sıkıntılarını giderdik ve çözüme kavuşturduk. Anlıyorum; kıskanıyorlar. Ama olsun, kıskansınlar. Hatta bugün, biraz daha fazla kıskanabilirler; annemin yanındayım çünkü."

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