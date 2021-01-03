'PTT, 2019 yılında 1 milyar 200 milyon lira zarar ederek rekor kırdı'

PTT'nin 2019 yılında 1 milyar 200 milyon lira zarar ederek rekor' kırdığı belirtildi. Buna göre, 2017 yılında 641 milyon lira, 2018’de 215 milyon lira kâr eden şirket, 2019 yılındaki zararıyla özkaynaklarının yarısını kaybetti.

Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre, dört bin şube, bin acente ve 26 binden fazla çalışanı ülke genelinde faaliyet gösteren PTT 2019 yılında rekor zarara imza attı. 2017 yılında 641 milyon 900 bin lira, 2018 yılında 215 milyon 700 bin lira kar eden şirket, 2019 yılında ise 1,2 milyar lira zarar etti. 2019 yılındaki bu zararla birlikte PTT'nin 2,75 milyar liralık özkaynaklarının yüzde 43,5'i kaybedildi.

Diğer yandan PTT tarafından önce ihale edilen sonrasında da çeşitli gerekçelerle feshedilen işler nedeniyle de kurumun kasasından çıkan 223 milyon 926 bin lira boşa gitti. Sayıştay raporuna göre, 2018 yılında PTT yönetiminin katılım bankası kurma kararı hayata geçirilemedi ve danışmanlık hizmeti için harcanan kaynaklar da boşa gitti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Grup sözcüsü Atila Sertel, Sayıştay'ın 2019 yılı PTT raporuna ilişkin bazı bulgu ve tespitleri açıklayarak eleştirilerde bulundu.

Zararın 3 Ocak 2020 tarihinde görevden alınan eski genel müdür Kenan Bozgeyik dönemini kapsadığını belirten Sertel, şunları söyledi:

“Azalan bir eğilim göstermesine rağmen 2017 ve 2018 yıllarında kar eden PTT, 2019 yılında çok büyük miktarda zarar ettirilmiş. Adeta giderayak şirketin kasası boşaltılmış. Önceki yıllarda yaptığımız onca uyarı ve açıklamaya kulak tıkayan AKP İktidarı, 2019 yılında zararın büyüklüğünü görünce Kenan Bozgeyik'i de Ocak ayı başında görevden almış. Kenan Bozgeyik'in görevden alınmasının altında bu zararın, usulsüzlüklerin, yolsuzlukların yattığı çok açık. KİT Komisyonu toplantısında bu zararın tüm ayrıntılarını öğrenip hesabını soracağız.”

Türkiye'nin yönetilemediğini ve soyulduğunu ifade eden Atila Sertel, “Artık haykırıyoruz Türkiye'de soygun var” diye konuştu. Sertel, PTT'de paraların heba edildiğine dair Sayıştay raporundaki bilgilerden bazılarını paylaşarak şu açıklamalarda bulundu:

"Yönetim Kurulu Kararı ile katılım bankası kurulması amacıyla doğrudan temin yöntemiyle ‘Ana Bankacılık Sistemi ve Teknoloji Platformu-BOA Sistemi' alınmasına karar verilmiş, 19.06.2018 tarihinde 7 milyon ABD Doları bedel üzerinden sözleşme imzalanmış, 2 milyon ABD Doları tutarda peşin ödeme yapılmıştır. Buna karşın denetim tarihi Mart 2020 tarihi itibarıyla PTT A.Ş.'nin Katılım Bankası kurulmasıyla ilgili çalışmalarının bulunmadığı görülmüştür. Böylece 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda da değinilen söz konusu iş için 18.10.2018 tarihinde 2 milyon ABD Doları (4,7151 TL ABD Doları kuru üzerinden) ödendiği halde yatırım sonuçlandırılmamıştır. PTT Bank temel bankacılık altyapısının iyileştirilmesi çalışmalarında yüklenici kaynaklı yaşanan problemler, zaman planı ve maliyetlerde Şirket aleyhine oluşan durumlar nedeniyle sözleşmenin feshi hususunda çalışmalar yapıldığı görülmüştür."

Danışmanlık hizmeti alımı

"Genel Müdürlük Makam Onayı ile 07.03.2019 tarihinde PTT A.Ş.'nin, sermayesinin yüzde 100'üne sahip olduğu bir bağlı ortaklığı ile Pttbank Bilgi Sistemleri Stratejik Dönüşüm Programı Kapsamında olmak üzere sözleşme eki birim fiyat cetveli üzerinden ‘BOA Ana Bankacılık Sistemi İle Bankacılık Süreçleri Geliştirme ve Yazılım Geliştirme/Uyarlama/Entegrasyon Faaliyetleri Danışmanlık Hizmet” sözleşmesi imzalanmıştır. Bugüne kadar 1 milyon 369 bin TL tutarında ödeme yapılmış olup, PTT A.Ş.'nin PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş.'ye sözleşmenin feshi ihtar edilmiştir. Doğrudan temin yöntemiyle 3 firmadan teklif alınması neticesinde 7 milyon 533 bin TL bedel ile Posta Katılım Bankası danışmanlık hizmet alımı için 11.01.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 12 ayrı hak ediş ile toplamda 7 milyon 533 bin TL olmak üzere sözleşme bedelinin tamamı ödenmiştir. Ancak katılım bankası kuruluşu ile ilgili bugüne kadar herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir. Doğrudan temin yöntemiyle 1 milyon 176 bin Avro bedel ile 4 adet mobilize deniz taşıtı (deniz postası) hizmet alımı için 06.08.2018 tarihinde 60 ay süreli sözleşme imzalanmıştır. Teslim alınan 1 adet deniz postası aracı 01.08.2019 tarihinde Sirkeci PTT’ye bağlı olarak hizmete başlamıştır."

'Bir deniz aracı için 2019 Nisan-Ağustos ayları arasında toplamda 144 bin 241 TL ödenmiştir'

"Verimli olmadığı gerekçesiyle 10.09.2019 tarih ve 4887 sayılı makam oluruna istinaden 28.09.2019 tarihinde Antalya Başmüdürlüğü'ne gönderilmiş, hava muhalefeti nedeniyle emniyet açısından balıkçı barınağında karaya çıkarılmış, burada da verimli olmadığı gerekçesiyle 22.01.2020 tarihli ve 335 sayılı makam oluru ile tek taraflı olmak üzere sözleşme feshedilmiştir. Söz konusu yarım kalan deniz postası hizmet alımı işi kapsamında yükleniciye 1 deniz aracı için 2019 Nisan-Ağustos ayları arasında toplamda 144 bin 241 TL ödenmiştir. PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş. ile 06.06.2018 tarihinde sözleşme eki birim fiyatlar üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında tasnif, tarama, indeksleme, klasörlere yerleştirme ile dijital ortamda üretilen yeni belgelerin sisteme entegrasyonunu içeren yazılım alımına Eylül 2018'de başlanmış, denetim tarihi Mart 2020'ye kadar 30,9 milyon TL'si KDV olmak üzere toplam 201,5 milyon TL ödeme yapılmış. Sonuç olarak; 5 yılda tamamlanması öngörülen söz konusu projenin yaklaşık 200 milyon TL harcandıktan sonra tasfiyesi için işlemler yürütüldüğü görülmüştür."