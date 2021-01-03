Babacan'dan Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasına tepki: Özgürlük ve üretkenlik, kayyum atamalarıyla sağlanamaz

Üniversiteler özerk olmalıdır. Ülkemizin özgür akademiye, özgür bilim insanlarına ve üretken öğrencilere ihtiyacı var. Bu özgürlük ve üretkenlik, kayyum atamalarıyla sağlanamaz. #KayyumRektörİstemiyoruz. Özgür bir akademi istiyoruz.