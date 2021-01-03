Bakan Koca'dan sağlık çalışanları için 'yıpranma payı' revizyonu sinyali

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'yıpranma payının tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde revize edilmesine ilişkin' CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın önergesini yanıtladı.

Bakan Koca 2018'de yapılan düzenlemeyi anımsatarak, "Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmıştır. Önümüzdeki süreçte bu konunun hükümetimiz tarafından yeniden gözden geçirilerek ihtiyaç duyulan alanlarda istihdam edilen sağlık çalışanlarının fiili hizmet zamlarına ilişkin olarak iyileştirmelerin yapılabileceği düşünülmektedir” ifadelerini kullandı.

'CHP olarak sağlıkçılara bir aylık ikramiye verelim dedik'

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın haberine göre, Bakan Koca'nın yanıtını değerlendiren CHP'li Sarıaslan, şunları söyledi:

"Ben de koronayı çok ağır geçirdim. Hastanede de yattım. Oradaki sağlık çalışanları her şeyi hak ediyor. Biz, CHP olarak, kendilerine bir aylık ikramiye de verelim dedik ve bu konuda ısrarcıyız. Yıpranma payı konusunda da gece nöbete kalan çalışandan yemek getiren, onunla ilgilenen hasta bakıcısına kadar herkes bu haktan faydalanmalı."