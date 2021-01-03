IŞİD militanı Ankara'da saklandığı örgüt evinde yakalandı

Irak'taki çatışma bölgelerinde bulunan ve bombalı araç hazırlığı gibi eylemlere yardım ettiği tespit edilen 'İbrahim' kod adlı militan, istihbarat ve terör birimlerinin ortak operasyonuyla Ankara'da saklandığı evde yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri'nce IŞİD'in ve örgüt mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, 'İbrahim' kod adlı bir IŞİD üyesinin Ankara'ya geldiği bilgisine ulaşıldı.

Daha önce Irak'ta silahlı faaliyet gösterdiği ve çatışma bölgelerindeyken bombalı araç hazırlığı gibi eylemlere yardım ettiği tespit edilen teröristin yakalanması için saha ve analiz çalışmaları yapan ekipler, söz konusu kişinin A.S.A.A olduğunu belirledi.

AA'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ'ından alınan talimat ve kararlar sonrası harekete geçen istihbarat ve terör birimleri A.S.A.A'nın saklandığı evin adresini tespit ederek operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan A.S.A.A'nın evinde yapılan aramada bir cep telefonu, 4 SIM kart ve örgütsel bilgilerin yer aldığı bir not defteri ele geçirildi.

Kalaşnikofla atış yaptığı görüntülere ulaşıldı

Operasyon sonrası istihbarat ve terör birimlerinden oluşan dijital inceleme ekibinin yaptığı incelemelerde, A.S.A.A'nın çatışma bölgelerindeyken kalaşnikof tüfekle atış yaptığı görüntülere ve irtibatı bulunan çok sayıda IŞİD'linin fotoğraflarına ulaşıldı.

© AA A.S.A.A.'nın çatışma bölgelerindeyken atış yaptığı videolar ve çok sayıda IŞİD üyesinin fotoğrafı bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen A.S.A.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.