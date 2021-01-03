Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Kurşunoğlu, Kovid-19'a yenik düştü

Yüreğimiz yandı.

Covid-19 bizden yiğit bir dava adamı, dik duruşlu bir gönül insanını aldı. Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanımız ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcimiz Rayif Kurşunoğlu'nu kaybettik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Teşkilatımızın başı sağ olsun. pic.twitter.com/kuQe3QOZrB