Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Kurşunoğlu, Kovid-19'a yenik düştü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Yuvası Müdürlüğü'nde çalışan 53 yaşındaki Kurşunoğlu, geçtiğimiz ay başında Kovid-19 şüphesiyle test yaptırdı.
Testi pozitif çıkan Kurşunoğlu, bir süre evde karantinada kaldıktan sonra durumunun ağırlaşması üzerine Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yüreğimiz yandı.— Önder Kahveci (@OnderKahveci) January 3, 2021
Covid-19 bizden yiğit bir dava adamı, dik duruşlu bir gönül insanını aldı. Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanımız ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcimiz Rayif Kurşunoğlu'nu kaybettik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Teşkilatımızın başı sağ olsun. pic.twitter.com/kuQe3QOZrB
Kurşunoğlu, son olarak sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabah yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası Kurşunoğlu'nun yarın toprağa verileceği belirtildi.
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