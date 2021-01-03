İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 20'nin altına indi

Sonbahar ve kış aylarının yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı kritik seviyede. İSKİ verilerine göre dün yüzde 20.02 olan doluluk oranı bugün 19.91'e indi. Yani İstanbul'un içme suyu kaynaklarının yüzde 80'i boş durumda.
İstanbul'un en kritik barajlarından biri de Sazlıdere. Sazlıdere Barajı'nın çekilen sularından sonra ortaya çatlak topraklar, ağaç gövdeleri çıktı. Kuşların da susuz kalan barajda yiyecek aradıkları görüldü.
Prof. Dr. Toros, "Normale yakın yağış olması durumunda bile ve şu anda İstanbullular su tasarrufuna dikkat ettiklerine göre, önümüzdeki dönemde İstanbul'da su kıtlığı çekmeden olumlu yönde bir süreç geçiririz diye tahmin ediyorum. Ama meteorolojik modellerin tahmin tutarlılığı zaman arttıkça yanılma payları yüksek. Elimizde var olan su kaynaklarını sanki barajlarımızda su bitmişçesine veya yarın bitecekmiş gibi çalışma yapmamız gerekiyor. Kendi çapımızda suyu nasıl tasarruflu kullanırız diye hızlı bir şekilde çalışmalara devam etmemiz gerekiyor. Çünkü ocak ayında yağması gereken yağışın 2 katı yağmış olsa bile, barajlarda su çok fazla bile olsa yapacağımız su tasarruflarının hiçbir olumsuz yönü yok. Çünkü küresel anlamda bir iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Su kıtlığının önümüzdeki yıl daha da artacağından, dünyamızın hızla ısınmaya devam ettiğinden bahsediyoruz. Bizler de bu iklim değişikliğine kendi çapımızda yavaş yavaş uyum yaparak olumsuz etkileri azaltabiliriz" dedi.
Toros, "İstanbul sularının bir kısmı İSKİ barajlarında geliyor, bir kısmı da Melen Çayı veya Yeşilçay, Istranca derelerinden geliyor. Geçtiğimiz 2020 yılı boyunca aralık harici önceki aylara baktığımız zaman 477 milyon metreküp suyun İstanbul dışından geldiğini görüyoruz ve aralık ayındaki değerlere baktığımız zaman, her ne kadar aralık ayında alması gereken yağışı almasa da kısmen de bir yağış aldık. Bu yağışın ciddi anlamda İstanbul barajlarına etkisi oldu. Yaklaşık olarak benim yaptığım hesaplara göre 30 milyon metreküp su kazancımız oluştu, su tüketimi azaldı. Sebepleri ise hafif yağış da olsa buharlaşma azalıyor. Hava soğuk veya nemli geçtiği için su ihtiyacımız azalıyor. Bu zaten barajlardaki suyun azalmasına etkisi var. Aynı şekilde aslında birçok yayında Kasım ayında başlayan su tasarrufu çalışmaları yapıldı. Yaz döneminde 2019 ve 2020 yıllarındaki su tüketimine baktığımız zaman 2020 yılında fazlaydı. Kasım ayında bu değerlere baktığımız zaman 2020 yılında kasım ayındaki su tüketimi geçen yılın kasım ayındaki su tüketiminden az olduğu olduğunu görüyoruz. Burada da bu tür yayınların son derece etkili olduğunu görüyoruz" dedi.
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