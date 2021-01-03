Ukraynalı Kristina Novytska, Muğla'daki evinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Muğla’nın Bodrum ilçesinin Eskiçeşme Mahallesi'ndeki bir sitedeki evde yalnız yaşayan Ukrayna uyruklu 25 yaşındaki Kristina Novytska'ya ulaşamayan annesi, komşularını aradı.

Komşuları da genç kadına ulaşamayınca polise haber verdi. Kapı çilingirle açıldığında genç kadın sandalyeye oturmuş vaziyette elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu.

112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. En son 30 Aralık günü görüldüğü bilinen Novytska'nın ölümü ile ilgili 2 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Olay araştırılıyor

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Novytska'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayın intihar mı cinayet mi olduğu araştırılıyor.