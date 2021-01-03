Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, 'Cezaevinden izinliyim, hava almak için çıktım' dedi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye para cezası kesildi. Para cezası kesilenlerden biri, polisin "Neden dışarıdasınız?" sorusuna, "Cezaevinden izinliyim. Hava almak maksadıyla çıktım" yanıtını verdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den, 4 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Kısıtlamaya uymayan kişilere ise polis ekipleri tarafından para cezası kesildi. Esenyurt meydanında yapılan denetimlerde, polis ekipleri 3 kişiyi durdurarak neden dışarı olduklarını sordu.

Durdurulanlardan birisi polisin sorusuna, "Teyzemlerden geliyorum, evime gidiyorum" diye cevap verirken, diğer bir kişi ise, "Cezaevinden izinliyim. Hava almak maksadıyla çıktım" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye 3 bin 150’şer lira para cezası yazıldı.