CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını duyunca mikrofonu geri çekti

İstanbul’da bir fırına giren ve işletme sahibine “İşler nasıl gidiyor?” diye soran CNN Türk muhabiri, fırıncı sorunlarını anlatmaya başlayınca mikrofonu geri çekti.

Fırıncıya "İşler iyi değil mi?" diye soran muhabir, fırıncının “Mayalar 110 lira olmuş, vatandaş işin içinden çıkamıyor. Dolayısıyla halkımızdan şunu bekliyoruz, vatandaşımızdan, devletimizden şunu bekliyoruz…” sözlerinin ardından mikrofonu geri çekerek “Teşekkürler” dedi.

Muhabirin fırıncının sözünü tamamlamadan mikrofonu çekmesi, sosyal medyada tepkiye neden oldu.





