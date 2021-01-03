Kırşehir'de vahşet: Kayıp genç ve sevgilisini öldürüp gömdüler

Kırşehir'de iki sevgili öldürülüp toprağa gömüldü. Cinayetin ardından kızın ailesinden 8 kişi yakalandı. İçlerinden biri barışma bahanesiyle çağırıp çifti öldürdüklerini itiraf etti.

DHA'nın aktardığı habere göre, Kırşehir'de 25 yaşındaki Osman Çelik'ten haber alamayan yakınları jandarmaya başvurdu. Aile oğullarının 2 aydır birlikte yaşadığı 24 yaşındaki Vildan İnce'nin ailesinden şüphelendiklerini söyledi.

Jandarma çiftin, en son Kaman ilçesine bağlı Bayramözü köyünde olduğunu tespit etti. Köyde geniş çaplı arama başlatan ekipler Çelik ve İnce'nin cesedini toprağa gömülmüş halde buldu.

Jandarma olayın ardından İnce'nin ailesinden 8 şüpheliyi gözaltına aldı. İfade veren kişilerden biri cinayetin ayrıntılarını anlattı.

Barışma bahanesiyle çağırdılar

İddiaya göre aile, çifti barışma bahanesiyle eve çağırdı ancak sonrasında kavga çıktı.

Bıçakla yaralanan çift römorka konularak boş bir araziye götürüldü, daha sonra ateş edilerek öldürüldü. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 kişi adliyeye sevk edildi.