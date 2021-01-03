Arnavutköy’de 2 gencin tartışması bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Dakikalarca kavga eden 2 kişi, daha sonra araya girenlerin müdahalesi sonrası ayrıldı.
Birkaç dakika önce yumruk yumruğa kavga eden 2 genç, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi birbirlerine sarılarak sokaktan ayrıldı. O anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla işte böyle görüntülendi.
Arnavutköy'de kavga: Önce yumruklaştılar, sonra sarılıp uzaklaştılar https://t.co/Cri9UxuLCt pic.twitter.com/dTSEM0TMkJ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 3, 2021
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