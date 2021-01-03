Ünlülerden SMA hastaları için başlatılan kampanyaya destek: Gelin yapın bu iyiliği

Sosyal medyada SMA hastası çocuklar için başlatılan kampanyada vatandaşlar, satılmayan ve Türkiye Varlık Fonu’na aktarılan üç Mmilli piyango biletinin 75 milyonluk tutarının hasta çocuklar için kullanılmasını talep etti.

Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayan Cem Yılmaz da, SMA hastaları için başlatılan kampanyaya destek verdiğini açıkladı.

Yılmaz, paylaşımında "Şimdi bu fikre bir şey desek vay siyaset yapıyorsun deniliyor. 2-3 aydır bu konuda yüzlerce çaresiz insan ile görüştüm, bazılarına elimden geldiğince yardım ettim. Olmuyor yetmiyor. Milli piyango için bundan güzel bir öneri olamaz, gelin yapın bu iyiliği" ifadelerini kullandı.

Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın!#İkramiyeSmalıÇocuklaraVerilsin — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 3, 2021

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