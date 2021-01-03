Kılıçdaroğlu: Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon lira, SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın

SMA hastası çocuklarımızı ve ailelerini yıllardır oyalıyorsunuz, oysa sosyal devlet sorun çözen devlettir.



Kaynak hazır! Gelin o parayı çocuklarımızın sağlığı için kullanalım.



Milli Piyango’dan Varlık Fonu’na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın! pic.twitter.com/nSPLls18Rv