İstanbul’da taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksicilerin Yenikapı’da oluşturduğu yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti.

Taksi ücretlerine 23 Aralık'ta yapılan zammın ardından Yenikapı'da oluşturulan taksi güncelleme noktasında 1 Ocak Cuma günü başlayan yoğunluk devam ediyor.

Güncellemenin üçüncü gününde Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başlayan kuyruk, gündüz saatlerinde Kazlıçeşme'ye kadar uzadı. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda oluşan yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti.

Taksimetrelerini güncellemek isteyen taksiciler, işlemlerin yapılması için bekleyişlerini sürdürürken, oluşan ticari taksi yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında taksi ücretlerine yüzde 11 zam kararı alınmıştı.

Yenikapı'da cuma günü başlayan taksi yoğunluğu devam ediyor https://t.co/vlLETXjWBw pic.twitter.com/6K8IUdnJ1O — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 3, 2021

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