Bakan Koca'dan SMA hastası çocuklarla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Koca SMA hastası çocuklara yönelik gündemdeki kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada 'İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz' ifadesini kullandı.

SMA hastası çocuklarla ilgili Twitter üzerinden 'SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir' başlığıyla bir basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

"İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir."

İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir. pic.twitter.com/qAO1xC6GHM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 3, 2021

​Bakan Koca'nın açıklamasından bazı detaylar şu şekilde: