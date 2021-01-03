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    İzmir'de yardım kolisi dağıtımı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi: 'Görüntüler nedeniyle son derece üzgünüz'

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    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak'ta gerçekleştirdiği yardım kolisi dağıtımında onlarca kişi koronavirüsü unutunca izdiham oluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi görüntülerden dolayı yaptığı açıklamada 'son derece üzgünüz' ifadesini kullandı.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Konak ilçesinde bulunan bir mahallede erzak dağıtımı gerçekleştirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken gerçekleştirilen dağıtımda, koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayılması ve oluşan izdihama tepkiler geldi.

    Duruma ilişkin açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi, “Sosyal yardım ekiplerinin bir mahallemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtımı sırasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle son derece üzgünüz. Tüm kamuoyuna ve öncelikle de yaşanan izdiham nedeniyle yardıma ulaşamayan gerçek ihtiyaç sahiplerine bir özür borcumuz olduğunun da farkındayız” ifadelerini kullandı.

    Yapılan açıklamanın devamında şunlar ifade edildi:

    “Ortaya çıkan bu üzücü tablo İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm yetkili kadroları için çıkarılması gereken dersler içerse de bugüne dek İzmir’de sergilenen gerçek dayanışma tablosunu gölgeleyemeyecektir. Dağıtımlar, özellikle personelimizin ve hemşerilerimizin sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma yasağının uygulandığı günler içerisinde gerçekleştirilmiştir. İzdiham yaşanmasına neden olan süreç ise sadece bir mahallemizde iletişim kopukluğu ve personelimizin bu duruma hazırlıksız yakalanması sonucu ortaya çıkmıştır. Yetkili amirlerin talimatı üzerine bölgede dağıtım durdurulmuş, araçlarımız mahalleden geri çekilmiştir. Söz konusu görüntüler nedeniyle büyük üzüntü yaşadığımızı bir kez daha belirtir, sosyal yardımlarımızı ülkede ve kentimizde kimsenin yardıma ihtiyaç duymadığı güne kadar yine sessizce sürdüreceğimize söz veririz.”

    '10 mahallede 10 bin paket dağıtıldı'

    "Ortaya çıkan bu üzücü tablo İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yetkili kadroları için çıkarılması gereken dersler içerse de bugüne dek İzmir'de sergilenen gerçek dayanışma tablosunu gölgeleyemeyecektir.

    15 Aralık 2020 – 3 Ocak 2021 tarihleri arasında, Konak ve çevresinde Hemşeri İletişim Merkezi'nden (HİM) gelen talepler, muhtarlıkların yaptığı bildirimler ve mahallelerin dezavantajlılık durumlarının değerlendirilmesi sonucunda belirlenen 10 mahallede 10 binden fazla gıda ve hijyen paketi dağıtıldı.

    Yenişehir Mahallesi'nde 1360 adet, Ege Mahallesi'nde 750 adet, Hilal Mahallesi'nde 1200 adet, Güney Mahallesi'nde 1500 adet, Emir Sultan Mahallesi'nde 840 adet, Zeytinlik Mahallesi'nde 3000 adet, Yenidoğan Mahallesi'de 590 adet, Kocakapı Mahallesi'nde 300 adet, Dolaplıkuyu Mahallesi'nde 360 adet, Halkapınar Mahallesi'nde 158 adet paket dağıtıldı. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşanmadı."

    Etiketler:
    izdiham, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yardım, erzak
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