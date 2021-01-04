Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü

Çorum'da bir kişi tartıştığı dini nikahla evli olduğu kadını boğarak öldürdü. Olay sonrası 31 yaşındaki Polat H., polisi arayarak teslim oldu.

Çorum'da yaşayan Polat Hatal ile dini nikahlı eşi Aslıhan Dal arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Polat H., eşini boğdu. Daha sonra polisi arayan Polat H., eşini boğduğunu söyledi.

Bunun üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibinin yanı sıra sağlık görevlileri ve itfaiye sevk edildi. Apartmana gelen polisler kapının açılmaması üzerine evin kapısını kırarak içeri girdi. Yerde hareketsiz şekilde yatan 29 yaşındaki Dal, polis ve sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapıldı.

Daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Polat H., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

'Hatırlamıyorum, bir baktım ki eşim hareketsiz yatıyor'

Gözaltına alınan şüpheli Polat Hatal'ın, sorgusunda, alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını belirterek, “13 yıllık dini nikahla evliyiz. Daha önce de tartışmamız oldu. Olayın yaşandığı gece alkollüydüm. Çocuklar yan odada oyun oynuyordu. Yine aramızda eski mevzulardan başlayan tartışma çıktı. Sonrasını hatırlamıyorum. Bir baktım ki eşim hareketsiz yatıyor. Çok pişmanım, neden böyle oldu anlamadım” dediği belirtildi.

Öte yandan inşaatlarda çalıştığı ve hakkında pek çok suçtan sabıka kaydı olduğu öğrenilen Polat Hatal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay günü evde olan çiftin 3 çocuğu, aile yakınlarına teslim edilirken, yaşamını kaybeden Aslıhan Dal ise bugün kent merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.