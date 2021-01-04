2020'nin en çok 'aranan' gemisi: Oruç Reis

Marine Traffic’in paylaştığı verilere göre 2020 yılında en çok 'aranan' gemi, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren sismik araştırma gemisi Oruç Reis oldu.

Gemilerin hareketleri ve limanlardaki mevcut konumları hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan Marine Traffic adlı internet sitesi, 2020 yılının en çok aranan beş gemisini sıraladı.

Aydnılık'tan Tevfik Kadan'ın Marine Traffic verilerinden derlediği haberie göre 2020 yılında tüm dünyadaki kullanıcılar tarafından en çok aranan gemi Oruç Reis oldu.

Yıl boyunca Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren sismik araştırma gemisi Oruç Reis, özellikle yılın ikinci yarısında ABD ve AB'nin Türkiye karşıtı faaliyetlerinin odağı olmuştu. Oruç Reis'in çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar gündeme gelmiş, mart ayındaki AB Liderler Zirvesi için hazırlık yapılması kararlaştırılmıştı.

İkinci sırada Çin’in uçak gemisi

Çin'in uçak gemisi Liaoninghao 16 ise mart ayında Tayvan Boğazı'nı geçince dünyanın en merak edilenleri arasına girdi. Yüksek süratle boğazı güney-kuzey hattında geçen gemi, Japonya-Tayvan arasındaki açık sulara çıktı. Liaoninghao 16'ya beş savaş gemisi eşlik ediyordu. ABD uçak gemisinin Kovid-19 nedeniyle Guam Adası'na çekildiği dönemde sahaya çıkan gemi, Batı Pasifik'te çeşitli eğitimler yaptı.

Kuzey Akım-2 takip edildi

Rusya'dan Avrupa'ya gaz taşımak için yürütülen Kuzey Akım-2 projesinin aralıkta yeniden başlatılmasıyla gözler Rusya'nın boru döşeme gemisi Akademik Chersky'e çevrildi. 1 Ekim'de Almanya'nın Mukran Limanı'ndan ayrılan gemi, 8 Ekim'de Kaliningrad bölgesine ulaştı.

Kuzey Akım-2 projesinin sözcüsü Jens Mueller yaptığı açıklamada, yaptırımlar dolayısıyla duran 11.2 milyar dolarlık hatta boru döşeme operasyonunun 5 Aralık'ta yeniden başlayacağını duyurdu. Bin 230 kilometrelik hattın döşenmesi, Trump yönetiminin operasyonu yöneten şirketlere ilave önlemler açıklaması dolayısıyla 2019'un aralık ayında durdurulmuştu. Rus gaz şirketi Gazprom liderliğindeki konsorsiyum, projenin yüzde 90'ından fazlasını tamamlanmış olsa da hala döşenmemiş olan 100 kilometreden fazla boru hattı bulunuyor.

© Sputnik / Elif Sudagezer Kuzey Akım-1 boru hattı 2011'den beri faaliyette.

Karantinadaki gemi blue star

Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Yunanistan'a ait 130 metrelik dev feribot Blue Star Myconos da yılın en çok arananları arasına girdi. Bodrum'a yedi mil uzaklıktaki İstanköy’e yolcu taşıyan ve Rodos, Atina, İstanköy, Leros, Kavala hattında çalışan feribotta; 12 Mart'ta koronavirüs taşıyan bir yolcu tespit edildi. Gemi; 345 yolcusu ve 77 mürettebatı ile birlikte karantinaya alındı.

Karaya oturan Prevelis

Rodos Limanı’ndan ayrılan Prevelis isimli feribot ise 10 Kasım'da Kerpe Adası yakınlarında karaya oturdu. Feribotun içinde 109 yolcu bulunuyordu. 142.5 metre uzunluğunda, 23.5 metre genişliğindeki feribotun 2 saat sonra kendi imkanlarıyla yeniden yüzmeyi başardığı bildirildi. Feribotun karaya oturmasına ise kötü hava koşullarının neden olduğu söylendi.

En çok Singapur konteyner limanı arandı

Marine Traffic verilerine göre; yılın en çok aranan limanlarının başında Singapur konteyner limanı yer aldı. Singapur limanı ortalama her ay 185 gemiye ev sahipliği yaptı. İkinci sıra ise; Portekiz'den Arjantin'e üç aylık bir sürede tek başına Atlantik'i geçen bir balıkçının hikayesiyle sosyal medyada viral olan Arjantin'in Mar del Plata limanı oldu. Üçüncü sırada petrol gemilerinin uğrak noktası olan Nijerya'nın en eski ve en büyük limanı Lagos yer aldı. Liman, yoğunluk nedeniyle yaşanan sıkışıklık ve depolama maliyetlerindeki artış nedeniyle gündeme geldi.

Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah isimli yeni limanı da yılın en çok konuşulanları arasındaydı. Doğu ve batı yarımküre arasındaki en hızlı iki rotayı birbirine bağlayan bu yeni liman, ticaretin yeni kalbi olarak sunuldu. Güney yarımkürenin dördüncü büyük limanı olan Güney Afrika'nın Durban Limanı da yine yaşanan yoğunluk nedeniyle çok arananlar listesindeki yerini aldı.