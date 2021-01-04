2 milyon liralık boşanma davası: 'Geri zekalısın, zaten seninle zorla evlendim, zorla çocuk sahibi oldum'

Diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz, kardiyoloji uzmanı Alp Aslan Eryılmaz’ın kendisini kıdemli bakıcı olarak gördüğünü, psikolojik baskı uyguladığını ve "Sen geri zekalısın, zaten seninle zorla evlendim, zorla çocuk sahibi oldum" gibi sözler sarf ettiğini iddia ederek boşanma davası açtı. Eryılmaz, 2 milyon lira tazminat istedi.