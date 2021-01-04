2 milyon liralık boşanma davası: 'Geri zekalısın, zaten seninle zorla evlendim, zorla çocuk sahibi oldum'

İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davanın dilekçesinde Zeynep Sağlam Eryılmaz ile kardiyoloji uzmanı doktor Alp Aslan Eryılmaz’ın 2016’da evlendiği, iki yaşında bir kız çocuklarının olduğu anlatıldı.
Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre, dilekçede şu ifadelere yer verildi:
- "Bu evliliğin temelinden sarsılmasında Alp Aslan Eryılmaz’ın ağır kusurlu davranışları etkili olmuştur. Zeynep Sağlam Eryılmaz, evlilik süresince eşine karşı çok iyi bir eş ve anne olmuştur. Alp Aslan Eryılmaz’ın ilk eşi kanser nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bu evliliklerinden de bir kız çocukları vardır.
- Zeynep Sağlam Eryılmaz, davalının bu kızına da öz kızı gibi davranmış, büyük özveri ile annelik yapmıştır. Ancak davalı, evliliğin başından itibaren sürekli sorunlar yaratmış, huzuru sağlayamamıştır. Zeynep Sağlam Eryılmaz, çocuk sahibi olmak istediğinde davalı, ‘Çocuğum var. İnsan Allah’tan başka ne ister’ gibi sözler söylemiştir.
- Zeynep Sağlam Eryılmaz hamile olduğunu eşine söylediğinde yine hakaretlere maruz kalmıştır. Çocuk doğduktan sonra da, ‘Sen geri zekâlısın, zaten seninle zorla evlendim, zorla çocuk sahibi oldum’ diye hakaretler etmiştir.
'Senden anne mi olur?'
- Tatile gittiklerinde, ilk eşinden olan çocuğun çenesi havuzun kenarına çarpmış ve yaralanmıştır. Alp Aslan Eryılmaz bu durumdan Zeynep Sağlam Eryılmaz’ı sorumlu tutmuş ve ‘Sen benim çocuğumu öldürmeye çalıştın. Yüzündeki o iz kaldıkça sana karşı kinim değişmeyecek’ demiştir.
- Davalı ilk eşinden olan çocuğu ile kendisinin sağlık sigortasını ödemesine rağmen Zeynep Sağlam Eryılmaz ile çocuğunun sigortasını ödememiştir. Eşini kıdemli bir bakıcı gibi gören davalı, sürekli çocuk ile ilgili bir hadise olsa, ‘geri zekalı, ne biçim kadınsın sen, senden anne mi olur, iyice dağıttın kendini’ gibi sözler söylemektedir. Davalının sürekli hakaret etmesi, psikolojik baskı ve şiddet uygulaması tahammül edilemez bir hal almıştır.
'Tüm bu nedenlerle davalıdan 1 milyon lira maddi, 1 milyon lira da manevi tazminat istiyoruz'
- Evden gitmek istediğini söylediğinde, ‘s..git sahibinden.com’dan bir ev bak. Ben zaten seninle zorla evlendim, zorla çocuk sahibi oldum. Seni istemiyorum ve sevmiyorum’ gibi sözler söylemiştir. Zeynep Sağlam Eryılmaz bu olaydan birkaç gün sonra ağabeyini arayarak evden ayrılmıştır. Tüm bu nedenlerle davalıdan 1 milyon lira maddi, 1 milyon lira da manevi tazminat istiyoruz. Çocuğun velayetinin anneye verilmesine ve çocuk için aylık 15 bin lira, anne için de aylık 10 bin lira tedbir nafakası talep ediyoruz."
1 milyon liralık karşı boşanma davası açtı
İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten kardiyolog Alp Aslan Eryılmaz ise 1 milyon liralık karşı boşanma davası açtı. Zeynep Sağlam Eryılmaz’ın evlilik önceki hareketleriyle evlendikten sonraki hareketlerinin çelişkili olduğunu dava dilekçesinde anlatan Alp Aslan Eryılmaz’ın avukatı, şunları kaydetti:
- “Davacı, Alp Aslan Eryılmaz’ın haberi olmadan korunmayı bırakmış ve hamile kalmıştır. Sürekli 'Sen adam mısın? Ne işe yararsın? Beni balayına götürmedin, pırlanta almadın. Karının altında bir jeep araba bile yok’ gibi sözlerle maddi taleplerde bulunmuştur. Eşinin talebi üzerine başka model bir marka araba alan Alp Aslan Eryılmaz aşağılanmış ve küçük düşürülmüştür.
- Çocuk dünyaya geldikten sonra sürekli eşini terk etmekle tehdit eden Zeynep Sağlam Eryılmaz, eşinin ilk çocuğuna karşı yaklaşımını da tamamen değiştirmiştir. Davacının hakaretlerinin yanı sıra en ufak bir şeye sinirlendiğinde evdeki dolapları yumruklamış, bardakları kırmış hatta Alp Aslan Eryılmaz’a fiziksel şiddet bile uygulamıştır. Eşi polise gitmek istediğinde buna engel olan davacı, bir daha aynı şeyi yapmayacağını söylemiştir.
- Kendisine ait kliniği olan davacı, eve hiçbir maddi yardımda da bulunmamıştır. Evlilik birliğinin bozulmasında eşine hakaretler eden, aşağılayan, psikolojik ve ekonomik baskı uygulayan davacı Zeynep Sağlam Eryılmaz tam kusurludur. Tüm bu nedenlerle çocuğun velayetinin babaya verilmesini ve 1 milyon lira tazminat ödemesini talep ediyoruz."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)