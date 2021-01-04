Kayıt
13:33 04 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Ipsos: ‘Aşı yaptırırım’ diyenlerin oranı arttı

    © REUTERS / SIPHIWE SIBEKO
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978433_0:0:1667:939_1200x675_80_0_0_c9360693245674352be5f5286266a3a2.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101041043506651-ipsos-asi-yaptiririm-diyenlerin-orani-artti/

    Ipsos tarafından yapılan araştırmaya göre aşı yaptırmayı düşünenlerin oranı yüzde 44'e ulaştı. "Aşı bireylerin kullanımına hazır olduğunda, ne zaman aşı yaptırmayı düşünürsünüz?" sorusuna "Hemen" yanıtını verenlerin oranı da yüzde 19 olarak belirlendi.

    Ipsos, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşılarla ilgili görüşlerini sorduğu araştırmanın sonuçlarını aktardı.

    Milliyet gazetesinde yer alan habere göre 2021’e girerken aşı yaptırma eğiliminde yeniden bir yükseliş görüldü. 25-29 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 44'ü aşı olacağını belirtirken, aşı yaptırıp yaptırmayacağından emin olmadığını söyleyenlerin sayısı yüzde 32 olarak belirlendi. Katılımcıların yüzde 24'ü ise "Aşı yaptırmam" dedi.

    © Fotoğraf : Milliyet gazetesi
    18-22 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan araştırmada, aşı yaptırmayı düşünenlerin sayısı yüzde 38 olarak belirlenmişti.

    Her 10 kişiden 4'ü aşı hazır olunca ilk 3 ay içinde yaptıracağını söylüyor

    Katılımcılara aşı hazır olduktan ne kadar zaman sonra aşı yaptırmayı düşündükleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 19'u hemen aşı olmayı düşündüğünü ifade etti. İlk üç ay içinde aşı olacağını söyleyenlerin oranı yüzde 41 iken, yüzde 23'ü ise ne zaman aşı yaptıracağı konusunda henüz bir fikir beyan edemeyeceğini söyledi. Kesin bir şekilde aşı olmayı reddedenlerin oranı yüzde 14'te kaldı.

    'Yan etki yaşamayacağından emin olmak isteyen bir grup da var'

    Ipsos, verilerle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede velilerin uzaktan eğitim uygulamasına verdiği desteğe dair sonuçları da paylaştı.

    "Salgın nedeni ile kısıtlamalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze sınav yapılmaması ve sömestr tatilinin bir hafta uzatılması kararını aldı. Bu da öğrencilerin yaklaşık olarak mart ayına kadar okullara dönmeyeceği anlamına geliyor" denen değerlendirmede, şunlar kaydedildi:

    • "Her on veliden sekizi bu uygulamayı destekliyor. Her dört veliden sadece biri önümüzdeki 6 ay içinde çocuğunu okula gönderme fikrine sıcak bakıyor.
    • Eğitim yılının bitmesine de yaklaşık 6 ay kaldığını düşünürsek aslında çoğunluğun mevcut uygulamanın devam etmesini istediğini söyleyebiliriz.
    • Kısıtlamaların gevşemesinin bir yolu kısıtlamalar ile hastalığın yayılmasını kontrol altına almak iken bir diğer yolu da kitlesel aşı uygulaması ile toplumsal bağışıklık sağlamak. 
    • 2021’e girerken aşı yaptırma eğiliminde yeniden bir yükseliş gördük. Vatandaşların yüzde 44’ü aşı olacağını belirtiyor, bu oran önceki haftalarda yüzde 38’e kadar gerilemişti. Yan etki yaşamayacağından emin olmak isteyen bir grup da var, bunu bir yıl içinde aşı olurum diyenlerin oranının yüzde 50’yi aşmasından anlayabiliyoruz.
    • Ülkemiz bu anlamda Fransa ve Rusya ile benzer bir eğilim sergilerken Çin, Brezilya, İngiltere gibi bazı ülkelerde 'Aşı olurum' diyenlerin oranı yüzde 80’ler seviyesinde.
    • Şüphesiz ki aşı konusunda daha fazla bilgi edinme ihtiyacımız var. Bu konuda bir çok yorum, haber paylaşılıyor ancak bu haberlerin hepsinin aşı yanlısı olduğunu düşünürsek yanılırız, vatandaşların sadece yüzde 40’ı aşıyı teşvik eden haberler ile daha sık karşılaştığını ifade ediyor.
    • Yüzde 50’si ise ya daha fazla olumsuz haber ile karşılaştığını ya da olumlu-olumsuz haberlerin aynı oranda olduğunu belirtiyor. Bu da şu dönemde aşı konusunda daha yavaş yol alınmasına yol açıyor."
    Etiketler:
    aşı karşıtlığı, Anket, IPSOS, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Diyarbakır’da da cuma namazı için evlerinden çıkan vatandaşlar, kendilerine yakın camilere gitti.
    4 günlük yasakta, yeni yılın ilk cuma namazı
    Karikatür
    Tüm okurlarımızın yeni yılını kutlarız!
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet