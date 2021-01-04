Başbuğ: Kontrgerilla diye bir yapılanmayı ne gördüm ne şahit oldum

26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, 'Türkiye Cumhuriyeti’nde Güç Odaklarının Mücadelesi' serisinin üçüncü kitabı vesilesiyle Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey'e konuştu.

Başbuğ, "Siz Genelkurmay Başkanlığı yaptınız. Kontrgerilla var mıydı?" sorusuna "3 Aralık 1990 günü Genelkurmay Başkanlığı’nda yapılan meşhur Özel Harp Dairesi’ne ilişkin basın toplantısında, Özel Harp Dairesi’nin bünyesinde 'kontrgerilla' diye bir kuruluş veya böyle bir görevin bulunmadığı net olarak açıklanmıştır. Ben de öyle bir yapılanmayı ne gördüm ne de şahit oldum" yanıtını verdi.

"Ecevit, neden kontrgerilla tartışmasını Türkiye’nin gündemine getirme gereksinimini duydu?" sorusu yöneltilen Başbuğ, şunları kaydetti:

"Bu kontrgerilla konusu, Demirel ile Ecevit arasında bir tartışma konusuna dönüştürülmüştür. Türkiye, 1970’li yıllarda çok karanlık, hâlâ tam olarak çözülememiş olaylar yaşamıştır. 3 Şubat 1978 günü Ecevit, yaptığı bir açıklamada, şunları söylemiştir: ' Yaptığım araştırmalara göre, Türkiye’de devletçe düzenlenmiş kontrgerilla resmen yoktur .'

.' Ancak buna rağmen, Ecevit’in de dediği gibi, 'gayri nizami harp eğitimi' almış, halen devlet kurumlarında görev yapan veya devlet kuruluşlarından ayrılmış bazı kişiler, herhangi bir şekilde yasadışı eylemlere karışmış ve kullanılmış olabilirler. Bu ihtimal toptan reddedilemez. Bu konuya ilişkin, soruları olup bu sorulara cevap arayanlara bu kitabı dikkatle okumalarını öneririm."

Başbuğ, "12 Mart sonrası Abdullah Öcalan cezaevine girmeseydi, PKK yine de kurulabilir miydi?" sorusunu da şöyle yanıtladı: