İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi

İSKİ yarın akşam başlayacak çalışmalar nedeniyle Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Büyükçekmece ve Avcılar'daki bazı mahallelere 30 saat su verilemeyeceğini açıkladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerinde 30 saatlik su kesintisi olacağını duyurdu.

Kesintiler 05 Ocak 2021 Salı günü saat 21.00'de başlayacak ve 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00'te bitecek.

Çalışma nedeniyle su verilemeyecek mahalleler şöyle:

Esenyurt:

Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahalleleri.

Başakşehir:

Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım.

Avcılar:

Yeşilkent mahallesi

Büyükçekmece:

Karaağaç mahallesi.

Arnavutköy:

Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır mahalleleri.

Çatalca:

Bahsayiş mahallesi.