Sevgilisini öldürüp, 50 bin liraya gömdürdü

Kaybolduktan 13 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten'in, sevgilisi Veli Ünder tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ünder'in, cinayetin ardından 112'yi arayarak, "Kardeşim acil yetişin. Bir adam karıya sıktı" dediği, ertesi gün, cesedi 50 bin lira karşılığı gömdürdüğü anlaşıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, geçen 6 Eylül günü fatura ödemek için evden çıktı. Kent merkezine gelen Çelikten, sevgilisi Veli Ünder’in otomobiline bindi. Ancak çiftten bir daha haber alınamadı.

7 Eylül günü, daha sonra Veli Ünder olduğu öğrenilen kişi 112’yi arayarak, "Kardeşim acil yetişin. Varsak’tan geçiyordum. Bir adam orada karıya sıktı. Karı düştü kaldı. Yetişin, ormanın içinde. Varsak’ın üstünde" dedikten sonra telefonu kapattı.

13 gün sonra cesedi toprağa gömülü bulundu

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iz takip köpekleri ve dronlarla ormanlık alanda geniş çaplı arama yaptı. 19 Eylül günü saat 11:00 sıralarında gömülmüş ve kısmen üzeri taşla kapatılmış halde bir ceset bulundu. Sırtından ve göğsünden bıçaklanmış, başına sert cisimle vurulmuş ve başının da vücudundan ayrılmış halde bulunan cesedin kimlik tespiti için kan örneği alındı.

DNA incelemesi sonucunda, ölen kişinin Duygu Çelikten olduğu belirlendi. 30 yaşındaki Çelikten’in annesi ve kardeşi, ceset üzerinde bulunan kıyafet, küpe ve kolyeden de teşhis yaptı. Polis, kadının son olarak birlikte görüldüğü Veli Ünder’i yakalamak için çalışma başlattı.

Fethiye'de yakalandı

Katil zanlısı Veli Ünder, 29 Eylül akşamı Muğla’nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda, bir kulübede yakalandı. Gözaltına alınan Ünder, ilk sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Ertesi gün adliyeye sevk edilen Veli Ünder, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Veli Ünder’in, Duygu Çelikten’in cansız bedenini, arkadaşı Mahsun Demiralp ile Serhat ve Doğukan Özcan kardeşlere 50 bin lira karşılığı gömdürdüğü belirlendi. Polis, Mahsun Demiralp ile Serhat ve Doğukan Özcan kardeşleri de gözaltına aldı. Evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirilen Özcan kardeşler ile Demiralp de tutuklandı.

İddianamede neler yazıyor?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cinayetin tüm ayrıntılarına yer verildi. Savcı Haki Çeliker imzalı iddianamede, Veli Ünder’in birlikte yaşadığı belirtildi.

Ünder’in, Duygu Çelikten’i olay günü 25 yıllık resmi nikahlı eşi ve resmi nikahlı eşinden 3 çocuğu ile birlikte Fethiye’ye götürdüğü kaydedildi. Aynı günün sabahı saat 10:00 sıralarında sanığın bu kez Duygu Çelikten ile aynı güzergahı izleyerek Antalya’ya geldiği ifade edilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

“Şüpheli sanık, maktulü Kepez ilçesi Varsak mevkiinde ıssız, ormanlık alana götürerek burada ele geçirilemeyen kesici alet ile hayati bölgesine vurmak sureti ile öldürmüştür. Cesedi ise ormanlık alana bırakmıştır. Ardından olayı sanki kendisi gerçekleştirmemiş gibi, maktulün silahla bir başkası tarafından öldürüldüğü ihbarını cep telefonundan 112 çağrı merkezini arayarak iletmiştir.

Cesedi ise ormanlık alana bırakmıştır. Ardından olayı sanki kendisi gerçekleştirmemiş gibi, maktulün silahla bir başkası tarafından öldürüldüğü ihbarını cep telefonundan 112 çağrı merkezini arayarak iletmiştir. Şüpheli, 112 Çağrı Merkezi’ndeki görevliye, ‘Kardeşim acil yetişin. Varsak’tan geçiyordum. Bir adam orada karıya sıktı. Karı düştü kaldı. Yetişin, ormanın içinde. Varsak’ın üstünde’ dedikten sonra telefonu kapatmıştır. Maktulü bıçakla katleden şüpheli cesedin ortadan kaldırılması için şüpheli Mahsun Demiralp ile bağlantıya geçmiştir. Onun aracılığı ile diğer şüpheliler Serhat Özcan ve Doğukan Özcan cesedi 50 bin TL para karşılığında bulunduğu yerden alarak, ormanlık alanın iç bölgelerine götürmüştür.

'Tabanca' dedi, otopside bıçak çıktı

Maktul ile ormanlık alana gittiklerini dilekçesinde belirten sanık, burada maktulün çantasından tabanca çıkartarak kendisine doğrulttuğunu öne sürmüştür. Maktulü ikna etmeye çalışırken, maktulün tabancayı kendisine doğrultarak kendi kendini vurduğunu söylemiştir. Halbuki maktulün tabanca ile değil, bıçakla öldürüldüğü otopsi raporu ile tespit edilmiştir."

Ömür boyu hapsi istendi

İddianamede Veli Ünder hakkında ‘kasten insan öldürme’ suçundan ömür boyu, diğer sanıklar Mahsun Demiralp, Serhat ve Doğukan Özcan’ın hakkında da ‘gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek amacı ile gerçeği yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 5’er yıl hapis talep edildi. Davanın görülmesine, önümüzdeki günlerde Antalya 4. Ağır Ceza Mahkamesi’nde başlanacak.

'Akrabalarından birçok kişi yardım etmiş'

Çelikten ailesinin avukatı Semih Gökpınar, katilin bu cinayeti işlemek için arabasıyla öncelikle uygun bir yer aramaya başladığını belirterek şöyle konuştu: