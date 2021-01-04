Cep telefonuna ortalama 3 bin 600 lira harcandı: Büyük ekranlı telefonların satışı 8'e katlandı

Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 10 milyon 500 bin cep telefonu satıldı. Geçen yıllarda cep telefonlarına ortalama 2 bin 400 lira harcanırken, bu rakam gelen zamlarla 2020'de 3 bin 600 lirayı buldu. Büyük ekran telefonlara talebin yüzde 30 artış göstererek 8 kat katlandığı ifade edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte evden çalışmanın yaygınlaşması ve eğitimin online olarak sürdürülmesiyle birlikte dijitalleşmenin ve mobil iletişimin önemi de arttı. Mobil cihazlara talebin artmasıyla birlikte sektörde kayıt dışılık da hızla arttı.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, geçen yılı yaklaşık 10 milyon 500 bin cep telefonu satışıyla kapattıklarını, kayıt dışı satışlar da eklendiğinde bu rakamın 12 milyonu bulduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Eskiye oranla ürünlerin zorlaşması nedeniyle kayıt dışılığın ciddi oranda arttığını vurgulayan Turnacı "Ölçebildiğimiz adetlerin üzerine kayıt dışı ve ölçülemeyen online kanalı eklediğimizde yüzde 20 civarı cihaz pazarı oluştuğunu tahmin ediyoruz. 2021'de yüzde 5 civarı büyüme olacağını öngörüyoruz" dedi.

Gazete Duvar'ın haberine göre büyük ekran telefonlara talebin katlandığını belirten Turnacı, şu bilgileri verdi: "Cihaz satışlarına baktığımızda 6.5-7 inc segment cihazların geçen seneki pazar payı yüzde 4 iken, bu sene yüzde 30 artış gösterdiğini gördük. Geçen yıllarda sıfır ve 2. el cep telefonlarına harcanan toplam ücret 2 bin 400 TL civarında olurken, cihazlardan gözetim belgesi isteme kararı ile düşük segmentlerin de fiyatında yükselme gerçekleştiğinden bu rakam 2020'de 3 bin 600 TL bandına çıkış yaptı.

16 milyar liralık pazar

Ürün satışında ölçek ekonomisini elinde tutan sermaye gruplarının tedarik zincirlerinin 2018 yılında 9.6 milyar TL olan cirosunun 2020'de 16 milyar TL'ye çıktığını, cirolarının yüzde 52'sini telekom ürünlerinin oluşturduğunu görüyoruz. Online, süpermarket ve cadde AVM mağazalarının ise satışlarının yüzde 42'sini telekom ürünleri oluşturuyor. Sektörümüzde binlerce KOBİ'mizin oluşturduğu geleneksel satış kanalımız olan bayilerimiz ise sektörel istihdamın yüzde 80 üzerini oluştururken, satış kanallarındaki rekabet koşulları karşısında kan kaybediyor. 2018'deki 13 milyar TL olan ciroyu 2020'de ancak yakalayabildiler. Sadece mobil iletişim için istihdam sağlayan bayilerimizin ölçek ekonomisi ve rekabet koşulları açısından desteklenmesi gerekiyor. Aksi halde istihdam kayıpları yaşanacağı gibi vatandaşlarımızın akıllı cihazlara erişimi uzman personel tarafından gerçekleştirilemediği için dijitalleşme yolunda olumsuz etkileri olacaktır."