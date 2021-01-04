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    Pınar Gültekin'in babası duruşma salonunu terk etti: Davadan adaletli bir karar çıkacağına inanmıyorum

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    Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, "Davadan adaletli bir karar çıkacağına inanmıyorum. Başka bir hakim istiyorum" diyerek duruşma salonunu terk etti. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmaya çalışıldığını belirterek mahkeme heyetinin reddini talep etti.

    Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

    Öldürülen genç kızın babası Sıddık Gültekin, "Davadan adaletli bir karar çıkacağına inanmıyorum. Başka bir hakim istiyorum" diyerek duruşma salonunu terk etti. Duruşmaya, tanıkların dinlenmesiyle devam edildi. 

    'Hiç kızınızın külünü öpüp koklamaya çalıştınız mı?'

    Duruşma sırasında hakim, Cemal Metin Avcı ile Pınar arasında maddi menfaat ilişkisi olduğunu ima edince anne Şefika Gültekin, "Hakim Bey sizin kızınız var mı? Yakılarak öldürüldü mü? Hiç kızınızın külünü öpüp koklamaya çalıştınız mı?" diye tepki gösterdi. 

    Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmaya çalışıldığını belirterek mahkeme heyetinin reddini talep etti.  

    © İHA / BEKİR TOSUN - EREN AYHAN
    Pınar Gültekin cinayeti davası: Cemal Metin Avcı'nın cezai ehliyeti tam
    Epözdemir, dava dosyasına ulaşan raporların, sanığın akli dengesinin yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

    Çok planlı, organize işlenmiş bir cinayetle karşı karşıya olduklarını belirten Epözdemir, sanığın ceza sorumluluğunu minimize etmek, haksız tahrik indiriminden faydalanmak amacıyla çok ilginç savunmalar yaptığını öne sürdü.

    Olay yerinde yapılan keşifle ilgili raporun ellerine ulaştığını dile getiren Epözdemir, "Bilirkişi raporu bizi tatmin etmedi. Çok bilimsel, hükme elverişli, hükme esas alınabilecek bir rapor olduğunu düşünmüyoruz. Fizik ve kimya mühendisleri tarafından hazırlanacak bir bilirkişi raporu talep edeceğiz. Bu en azından yargılamanın haline müessir olabilir" ifadelerini kullandı.

    Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 15 Şubat’a ertelendi.

    Etiketler:
    Cemal Metin Avcı, Mertcan Avcı, Duruşma, Cinayet, Mahkeme, Muğla, Rezan Epözdemir, Sıddık Gültekin, Pınar Gültekin
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