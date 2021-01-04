Alkollü içkilere ÖTV zammı geldi

HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından alkollü içkilerden ve purolardan alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) yüzde 17.07 oranında artış yapıldı. Biradaki maktu ÖTV tutarı 2.0442 TL’den 2.3933 TL’ye, rakıdaki ÖTV 279.29 TL’den 326.99 TL’ye çıkartıldı.

Alkol derecesi yüzde 18 ve daha az olan şaraplardaki ÖTV tutarı 81.38 TL’den 95.29 TL’ye, alkol derecesi yüzde 22 ve fazla olanlarda 279.29 TL’den 326.99 TL’ye yükseltildi.

Tütün içeren purolardan alınan asgari maktu vergi tutarı 0.3747 TL’den 0.4386 TL’ye, maktu vergi tutarı ise 0.5008 TL’den 0,5863 TL’ye çıkartıldı.