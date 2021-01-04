AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Akademik özgürlük yok ediliyor' sözünün gerçekliği yok

Çelik'in açıklamalarından satır başları:
- Şehir hastaneleri en büyük stratejik gücümüz oldu.
- Öğrenilmesi gereken en büyük derslerden bir tanesi doğa bizim rakibimiz değildir.
- Almanya'nın uçağının dünyada 30-40 ülkeye yardım götürdüğünü duymadık.
- Koalisyonun 50 ülkesinin gerçekleştiremediği mücadeleyi DEAŞ karşısında Türkiye tek başına ve sahada gerçekleştirmiştir.
- Yeni dönemde sizinle paylaşacağım konular çerçevesinde, demokrasi konusunda, reformlar konusunda gerçekleştireceğimiz faaliyetler var.
- Cumhurbaşkanımıza şükranlarımıza sunuyoruz. Ayasofya 2020'nin ve bütün zamanların yıldızlı tacı olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Ayasofya, 2020'nin ve tüm zamanların yıldızlı tacıdır
- Türkiye'de karışıklık çıkarılmaya çalışıldığında farklı yaklaşımlar üretenlerin, kendi ülkelerinde karışıklıklar çıkmaya başladığında ne kadar sert tedbir aldıklarını, çifte standart uyguladıklarını 2020'de gördük.
- Avrupa'nın çeşitli yerlerinde ülkeler birbirlerinin maskelerini çalarken Türkiye yardım götürdü. Aynı anda Türkiye'nin uçağı Avrupa'ya, Asya'ya inerken, G-7 ülkesinden örneğin bir Almanya uçağının yardım getirdiğini duymadık.
- Türkiye Suriye'de olmasaydı oradaki mazlumların kanına birbiriyle kavgalı güçler, terör örgütleriyle birlikte gireceklerdi.
- Aşı konusunda Türkiye'nin tedarik gücünün bu konuda dünyanın pek çok ülkesinden önde olduğunu görüyoruz.
- Aşı olanın hemen maskesini çıkarması ya da tedbirlerden uzaklaşması gibi bir durum söz konusu olamaz. Antikor oluşana kadar bu tedbirlere devam edilmesi gerekiyor. Nitekim mutasyona uğrayan virüsten bahsediliyor. Burada spekülasyonlardan uzak durup, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre bu sürecin takip edilmesinde fayda vardır.
Soru-Cevap
- (Darbeyle ilgili açıklamalar) İktidarı seçimsiz nasıl götüreceksiniz? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bu açık şekilde vesayet çağrısıdır, darbe çağrısıdır, askeri müdahale çağrısıdır. Bu bir suçtur, bu utanılması gereken bir yaklaşımdır. Darbe millete silah çekmektir, darbe emri alçaklıktır. Ordu, bunların gözünde ancak darbe yapan bir mekanizma. Bu aslında TSK'ye de harekettir.
- (CHP'li Fikri Sağlar'ın türban açıklaması) Bu kadar acı yaşanıyor, açıklama çok üzücü. 2020'nin son faşist saldırısıdır. Avrupa'daki Neonazilerin konuşacağı üslupla Türkiye'deki başörtülü kadınlara karşı konuşuyorlar.
- (Boğaziçi Üniversitesi) Rektör olarak atanan arkadaşımızın siyasi kimliği üzerinden tartışma yürüyor. 'Akademik özgürlük yok ediliyor' sözünün gerçekliği yok. Boğaziçi Üniversitesi göz bebeğimizdir. Cumhurbaşkanımız liyakat kriterleri çerçevesinde bu hocamızı uygun görmüştür.
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