Türkiye'de koronavirüsten 197 can kaybı, 13 bin 695 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 323 kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre, son 24 saatte 197 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 21 bin 685’e yükseldi.

Bugün toplam 181 bin 323 test yapılırken, 13 bin 695 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 255 bin 607 oldu.

Bugünkü hasta sayısı 1508 olarak açıklanırken, toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 522 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz" açıklaması yaptı.