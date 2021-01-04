Dışişleri Bakanlığı'ndan Katar ile Suudi Arabistan'ın sınırları açma kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Sınırları açma yönünde karar alan Suudi Arabistan ile Katar'ın kararına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık 'Katar ile Suudi Arabistan'ın sınırları açma kararını memnuniyetle karşılıyoruz' ifadelerini kullandı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah'ın, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını açıklamasının ardından Türkiye konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Katar ile Suudi Arabistan arasında kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılmasına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu gelişme, Körfez bölgesinde Haziran 2017’den bu yana devam eden ihtilafın çözüme kavuşturulmasına yönelik önemli bir adım teşkil etmektedir.

Başta Kuveyt olmak üzere, yürüttükleri arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleriyle sözkonusu kararın alınmasına katkı sağlayan uluslararası aktörlerin çabaları takdire şayandır.

Temennimiz, bu ihtilafın, ülkelerin egemenliklerine karşılıklı saygı temelinde kapsamlı ve kalıcı çözüme kavuşturulması ve Katar halkına yönelik diğer müeyyidelerin de bir an önce kaldırılmasıdır.

Körfez İşbirliği Konseyi'nin stratejik ortağı olan ve Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarına büyük önem atfeden ülkemiz, bu istikametteki tüm çabaları desteklemeyi sürdürecektir."

Körfez İhtilafının Çözümüne Yönelik Kaydedilen Gelişmeler Hk. https://t.co/GPw69qrDsj pic.twitter.com/3l8lTGAKAZ — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 4, 2021

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