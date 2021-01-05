Muğla'da 53 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken tekneleri arıza yapan 19 kaçak ile lastik bot ile denizde saraklenen 34 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.