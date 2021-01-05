Fuat Oktay açıkladı: Cumhurbaşkanlığına kayıtlı 8 uçak var

Bugüne kadar milletvekillerinin bu konudaki sorularına cevap vermeyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ilk kez, Cumhurbaşkanlığı envanterinde 8 uçak olduğunu açıkladı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Fuat Oktay daha önce bu konudaki sorulara “Bahsi geçen hususlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın görev ve yetki alanına girmektedir” yanıtını veriyordu.

Çakırözer ise, Oktay'ın yanıtı üzerine şunları söyledi: