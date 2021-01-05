Bayrakçı'dan, 'CHP'yi bırak AK Parti'yi eleştir' diyenlere tepki: 'Lan kazananın nesini eleştireyim?'

Sonar Araştırma Şirketi'nin sahibi Hakan Bayrakçı dün CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programına konuk oldu. Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Bayrakçı, "CHP yerine AK Parti'yi eleştir" diyenlere de tepki gösterdi. Bayrakçı, "Her seçim yeni bir umut bu seçim bilmem ne kuşağı, öbür seçim dostlar insanlar bunlara bakıp oy vermiyor. Lidere bakıp oy veriyorlar" ifadesini kullandı.

'Muhalif seçmen bilmiyor'

Bayrakçı açıklamalarının devamında, "Muhalif seçmen bilmiyor. Bana, 'Sen CHP'yi eleştireceğine AK Parti'yi eleştir' diyorlar. Lan kazananın nesini eleştireyim? 50 alıyor, 52 alıyor, 20 seçimdir alıyorlar. Adamı beğeniyorlar seni beğenmiyorlar. AK Parti gitsin diyen yüzde 50 seçmene en büyük hakaret budur" dedi.