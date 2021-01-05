Muğla'da iki kişi sahte içki nedeniyle öldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yılbaşı akşamı içtikleri sahte içkiden rahatsızlanıp önce Fethiye Devlet Hastanesi’ne ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan iki yurttaş yaşamını yitirdi.

Muğla'da 56 yaşındaki Ekber K. ile 52 yaşındaki Ramazan M. yılbaşı gecesi beraber tükettikleri sahte içki nedeniyle rahatsızlanarak Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumlarının ağırlaşması üzerine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen iki arkadaş burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sahte içki ürettikleri iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.