Batı illerindeki sınır kapıları açıkken, Van'daki kapalı: 'Yatırımlar atıl kaldı'

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Takva, Kapıköy Sınır Kapısı'nın kapalı olmasını eleştirdi.

Takva, "Pandemi öncesi 1 milyona yakın girişin sağlandığı kapı bugün kapalı. İran’dan gelen turistlere yönelik yaptığımız yatırımlar atıl kaldı. Oysa test yaparak Batı kapılarında ne yapılıyorsa aynısını yaparak Kapıköy’ü de kontrollü olarak açabiliriz" diye konuştu.

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, 'Kamu yatırımları çerçevesinde hâlâ çok eksiğimiz var' diyen "Takva, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin 80 kentinden farklı olarak çok uzun bir süredir yerelde kayyumla yönetiliyoruz. Bunun sıkıntılarını yaşayan bir kentiz. Van, öncelikle merkezi yönetimden olmak üzere herkesten sevgi ve ilgi bekliyor. Kamu yatırımları çerçevesinde hâlâ çok eksiğimiz var."